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محافظات

مضاعفة عدد الفرق المشاركة فى١٠٠ مليون صحة ولا عطلات بالإسكندرية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
قرر الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، زيادة عدد الفرق المشاركة بالمبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على فيرس سي ومكافحة الأمراض غير السارية بنسبة 50% لزياده نسب التغطية بجميع أنحاء المحافظة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية في تصريح له اليوم، عن مد العمل بالمبادرة ليشمل طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات الرسمية.

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إن القرار الذي يدخل حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، يهدف لتعظيم مشاركة المجتمع السكندري في تلك المبادرة التاريخية والعائد الصحي منها على الفرد والمجتمع – على حد قوله.

ولفت إلى أنه تم رفع عدد الوحدات القائمة على الحملة بنحو 50% لزيادة التغطية، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة مع مديرية الصحة لتوقيع الكشف على المترددين المستشفيات الأهلية والجمعيات ودور العبادة والمرافق التعليمية.

وأضاف المحافظ أنه وجه رؤساء الأحياء بضرورة العمل بشكل منتظم ومكثف مع المجتمع المدني للعمل على رفع معدلات إقبال المترددين على المسح الطبي بما يصب في مصلحة المواطن السكندري والاطمئنان على صحته.

وتستهدف المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو 3 ملايين و567 ألف مواطن في الإسكندرية موزعين على 8 مناطق هي "شرق والمنتزه ووسط وغرب والعامرية والعجمي والجمرك وبرج العرب.
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