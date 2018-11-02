الإسكندرية وش السعد على الترجي خلال مواجهات الأهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسه الترجي التونسي على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا.





ولم يتعرض فريق الترجي خلال مواجهاته أمام الأهلي والاندية المصرية أو خلال منافسات البطولة العربية العام الماضي على استاد الإسكندرية وبرج العرب ، لأي خسارة.





ويجب على الأهلي توخي الحذر وعدم التسليم بمقولة "برج العرب وش السعد على الترجي"، كما لا يجب أن يسلم الاهلي لمقولة "رادس الملعب المصري على الأراضي التونسية" ويسعى البطل لتحقيق الفوز على أى أرض.





ويستعرض صدى البلد، المواجهات التي خاضها الترجى فى برج العرب بالاسكندرية هى :





- عام 2012 الأهلى – الترجى ذهاب نهائى دورى الابطال 1/1 فى برج العرب





- عام 2017 الاهلى – الترجى ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال 2/2 فى برج العرب





- عام 2018 الاهلى – الترجى دورى المجموعات لدورى الأبطال صفر/صفر فى برج العرب





وفى البطولة العربية 2017 التى أقيمت فى القاهرة والاسكندرية لعب الترجى 5 مباريات بالأسكندرية لم يخسر مباراة واحدة حتى حصل على لقب البطولة العربية





لعب مباراة واحدة على ملعب برج العرب وفاز بها





ولعب 4 مباريات على استاد الإسكندرية وفاز بها ايضا





- الترجى – نفط العراق على استاد الإسكندرية فاز الترجي 1/صفر





- الترجى – المريخ السودانى استاد الاسكندرية فاز الترجي 2/صفر





- الترجى – الهلال السعودى برج العرب فاز الترجي 3/2





- الترجى – الفتح المغربى فى الدور قبل النهائي على استاد الإسكندرية وفاز الترجي 2/1



