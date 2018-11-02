ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الإسكندرية وش السعد على الترجي خلال مواجهات الأهلي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:15 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسه الترجي التونسي على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا.

ولم يتعرض فريق الترجي خلال مواجهاته أمام الأهلي والاندية المصرية أو خلال منافسات البطولة العربية العام الماضي على استاد الإسكندرية وبرج العرب ، لأي خسارة.

ويجب على الأهلي توخي الحذر وعدم التسليم بمقولة "برج العرب وش السعد على الترجي"، كما لا يجب أن يسلم الاهلي لمقولة "رادس الملعب المصري على الأراضي التونسية" ويسعى البطل لتحقيق الفوز على أى أرض.

ويستعرض صدى البلد، المواجهات التي خاضها الترجى فى برج العرب بالاسكندرية هى :

- عام 2012 الأهلى – الترجى ذهاب نهائى دورى الابطال 1/1 فى برج العرب

- عام 2017 الاهلى – الترجى ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال 2/2 فى برج العرب

- عام 2018 الاهلى – الترجى دورى المجموعات لدورى الأبطال صفر/صفر فى برج العرب

وفى البطولة العربية 2017 التى أقيمت فى القاهرة والاسكندرية لعب الترجى 5 مباريات بالأسكندرية لم يخسر مباراة واحدة حتى حصل على لقب البطولة العربية

لعب مباراة واحدة على ملعب برج العرب وفاز بها

ولعب 4 مباريات على استاد الإسكندرية وفاز بها ايضا

- الترجى – نفط العراق على استاد الإسكندرية فاز الترجي 1/صفر

- الترجى – المريخ السودانى استاد الاسكندرية فاز الترجي 2/صفر

- الترجى – الهلال السعودى برج العرب فاز الترجي 3/2

- الترجى – الفتح المغربى فى الدور قبل النهائي على استاد الإسكندرية وفاز الترجي 2/1

- الترجى – الفيصلى فى النهائى على استاد الإسكندرية فاز الترجي 3/2
loading...

ترشيحاتنا

بلومبرج: الولايات المتحدة تمنح 8 دول استثناءات من عقوبات إيران

مشادة بين فريدة الشوباشي وأستاذ جامعة على الهواء بسبب النقاب

أسعار الذهب في مصر اليوم

خبير مروري: تكثيف الخدمات بالطرق السريعة لتسهيل توافد المواطنين على ملعب برج العرب

أسعار العملات في مصر اليوم

وفاء صادق تبدأ تصوير فيلم فيرس

إيمي طلعت زكريا تكشف عن دورها في الموقف

اليوم..صدام عنيف بين الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد سقوطها بالمسرح.. إليسا ترد على المشككين في إصابتها بالسرطان

بكري: الضغط الأمريكي على السعودية مخطط لتنفيذ سيناريو الشرق الأوسط الجديد

مرة أسبوعيًا .. ماسك بمكونات طبيعية لتغذية شعر طفلك

بشرة خير للعاملين بالدولة..توجه رئاسي لدراسة وضع هيكل أجور المواطنين قبل انتهاء السنة المالية..نواب البرلمان:أمر حتمى لمواجهة ارتفاع الأسعار وظروف المعيشية..ونائب:تشكيل لجنة حكومية لزيادة المعاشات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

بيع 9949 كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان العاشر يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو
السيسي يبعث رسالة إلى العالم من شرم الشيخ يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو
تعرف على أبرز الطرق المغلقة والتحويلات المرورية اليوم الجمعة
نصائح الأرصاد لجمهور مباراة الأهلي والترجي باستاد برج العرب.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟