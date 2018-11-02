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مرأة

نصائح للعناية بجبيرة الأطفال

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
اسماء محمد
تتحيرين في كيفية العناية بطفلك أثناء إصابته بكسر، لذا يقدم الدكتور محمود ناجى استشارى جراحة العظام والمفاصل، مجموعة من التعليمات التي يجب القيام بها عند إصابة ابنك أو ابنتك بكسور، ما يستلزم عمل جبيرة للعضو المكسور، وهي:

▪️ رفع الطرف سواء كان الساق أو الساعد إلى مستوى أعلى من الصدر.
▪️ ثني وبسط الأصابع بصورة منتظمة.
▪️ مراعاة الكشف على أطراف الأصابع بصورة منتظمة.
▪️ ملاحظة حدوث زرقه أو تورم أو ألم شديد بالأصابع.
▪️ ملاحظة حدوث برودة شديدة بالأصابع.
▪️ عدم استعمال الماء فوق الجبس أو الجبيرة.
▪️ للاستحمام يوضع غطاء نايلون على الطرف المجبر مع عدم سكب الماء عليه ولكن ينظف الجسد باسفنجه ويشطف بقليل من الماء مع مراعاة عدم سكب الماء على الجسد كله.
▪️ عدم إدخال اَي آلة تحت الجبس لغرض الهرش "الحكة" لتجنب حدوث التهابات او قرح تحت الجبس.
▪️ عدم نزع القطن المبطن تحت الجبس الجبيرة.
▪️ الذهاب للعيادة أو الإتصال فورا بالدكتور المعالج في حالة بلل الجبس أو ضيقه لتغييره.
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