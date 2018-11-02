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اقتصاد

مصر تشارك في فاعليات معرض الصين الدولي الأول للواردات.. الاثنين المقبل

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:30 ص
وزير التجارة و الصناعة
وزير التجارة و الصناعة
ولاء عبد الكريم
تنطلق يوم الاثنين المقبل،فعاليات معرض الصين الدولى للواردات والذى يقام خلال الفترة من 5-10 نوفمبر-الجارى بمدينة شنغهاى الصينية حيث تشارك مصر كضيف شرف المعرض ويفتتح الجناح المصرى الرئيس الصينى شى جين بينج والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقهم المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حيث من المقرر أن يضم الجناح المصرى 38 شركة على مساحة 256 متر مربع .

وقال نصار إن اختيار مصر ضيف شرف المعرض يعكس عمق العلاقات بين مصر والصين حيث يمثل المعرض فرصة هامة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الصينى فى مختلف القطاعات الزراعية والصناعية ، لافتًا إلى أن المعرض سيسهم فى تعزيز العلاقات التجارية وتخفيض عجز الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل لصالح الجانب الصينى .

وأضاف الوزير أن المعرض يعكس التوجه الحالي للحكومة الصينية للإنفتاح التجارى مع العالم خاصة فيما يتعلق بالإستيراد ،لافتًا إلى ان المعرض يمثل فرصة تاريخية للشركات المصرية والعالمية للنفاذ للسوق الصينى الهائل والبالغ قوامه1.3 مليار مستهلك .

وأشار نصار إلى أن المعرض يشارك به اكثر من 150 الف مشتري وهو ما يسهم في فتح السوق الصيني الضخم امام المنتجات القادمة من مختلف دول العالم فضلا عن توفير فرص ضخمة لمنتجات الاغذية والمنتجات الزراعية ومنتجات الادوية والمنسوجات والملابس المصرية للنفاذ للسوق الصيني كما سيوفر أيضًا فرصًا لقطاعات الخدمات المصرية مثل السياحة والثقافة لدخول السوق الصيني الواعد.

من جانبها،نوهت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات إلى أن المعرض يضم قسمًا للأجنحه الوطنية لـ 10 دول وقسمًا لأجنحة الشركات لنحو 101 دولة ، مشيرة إلى أنه من المقرر مشاركة 24 شركة مصرية فى مجالى الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية و6 شركات فى مجال الصناعات الطبية والكيماوية و4 شركات فى مجال الملابس الجاهزة وشركة فى مجال الصناعات الهندسية وشركة فى مجال الحرف اليدوية وشركة فى مجال الطباعة والتغليف وبنك مصر عن القطاع المصرفي.

وأشارت إلى أن المعرض يتضمن فعاليات تشمل لقاءات ثنائية ولقاءات لتوفيق الاعمال ومنتديات استثمارية وفعاليات سياحية حيث تم الاتفاق مع االجانب الصيني علي مشاركة الشركات المصرية في منتدي اللقاءات الثنائية المقام بعنوان ملتقي كبار المشترين من مقاطعة جيانغشي بالمصنعين الدوليين.
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