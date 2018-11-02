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برلمانى: السلام ومواجهة الإرهاب محور منتدى شباب العالم .. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:26 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال النائب سمير البطيخى عضو مجلس النواب، إن السلام هو محور منتدى الشباب الذى سيبدأ غدًا السبت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يامصر» المذاع على الفضائية المصرية، أن معظم شعوب العالم تعاني من خطر الإرهاب، فالارهاب أصبح مؤثرا فى العالم.

وأشار إلى أن الشباب فى المنتدى ستشارك فى برأيها فى كيفية مواجهة الإرهاب و التطرف.


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