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محافظات

محافظ القليوبية: فحص مليون و411 ألف مواطن في حملة القضاء على فيروس سي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:18 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، أنه تم فحص مليون و411 ألفا و465 مواطن ومواطنة منذ انطلاق مبادرة 100 مليون صحة حتى الآن للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية فى أول أكتوبر.

وناشد المحافظ، المواطنين الحرص على القيام بالكشف على فيروس سي، حفاظا على الصحة العامة ولمساعدة المسؤولين للقضاء على ذلك المرض في أسرع وقت لتصبح مصر خالية من فيروس سي، مؤكدًا أن هذا المرض بدون متابعة أو علاج سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة، حيث إن المستهدف في المحافظة حوالي 2.9 مليون مواطن.

وأشار إلى أنه يتم أيضا إجراء تحاليل الأمراض غير السارية وهي السمنة والضغط والسكر، مؤكدًا أن التحاليل والعلاج للمصابين كاملا بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة منوها إلى تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي لفيروس سي بالإضافة إلى توفير 18 مركزًا طبيًا بالمستشفيات لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج.
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