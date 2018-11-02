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فن

تعرف على العمر الحقيقى لـ ندى بسيونى

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:23 ص
صدى البلد
سمر سعد
يصادف اليوم، الجمعة، عيد ميلاد الفنانة ندي بسيوني وهي من مواليد 1963 وقد أكملت اليوم عامها الـ 55.

وتخرجت ندى من المعهد العالي للفنون المسرحية - قسم التمثيل والإخراج - دفعة 89/90 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

ويعد آخر أعمال الفنانة ندى بسيونى مسلسل "مليكة" والذى عرض فى شهر رمضان الماضى وقامت ببطولته الفنانة دينا الشربينى ومصطفى فهمى وعمر السعيد، وجسدت ندى دور خالة مليكة والتى عانت بعد وفاة ابنتها.

وحاليا تحضر ندى بسيونى لعدد من الأفلام والمسلسلات فى الفترة المقبلة.
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