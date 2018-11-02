بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح مبهر لمهرجان الموسيقى العربية.. صور

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، مساء أمس الخميس، فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرين الذي يحمل اسم الفنانة الراحلة شادية والمهداة للراحلين الموسيقار ميشيل المصري وعازف الكمان سعد محمد حسن، وذلك بحضور الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان.



بدأت الفعاليات في ساحة الأوبرا الخارجية على المسرح الذي شيد خصيصا ليصاحب جميع فعاليات المهرجان، حيث استقبل اطفال وشباب مركز تنمية المواهب الذي يشرف عليه الدكتور عبد الوهاب السيد رواد الأوبرا والمهرجان بباقة من اشهر الاغاني الطربية والوطنية التي رفعت من الحالة الحماسية للجماهير منها حيوا العلم، البدايه، اما براوه، يونس، ابجد هوز، بعيد عنك، يانا يانا، النور مكانه.



بعدها انتقلت الفعاليات إلى بهو المسرح الكبير حيث عزف التخت العربي مجموعة من اروع اعمال الموسيقي العربية ثم بدا الاحتفال الذي اخرجة مهدى السيد داخل المسرح الكبير بفيلم تسجيلى اعدته ادارة المونتاج بالأوبرا يحمل عنوان ( وداعا شادية ) تضمن مشاهد من محطات مضيئة في حياتها ترويها شادية بصوتها ضمت مقتطفات من اجمل افلامها واغنياتها. انتقلت بعدها الكلمة للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي اكدت خلالها ان مهرجان الموسيقى العربية هو العرس الفني الذي نقيمه سنويا على ضفاف النيل الخالد. فهو ليس لقاء عاديا وانما جسر لربط الماضي بجماله وأصالته.



وأضافت انها شرفت برئاسة مهرجان الموسيقى العربية عدة اعوام وقد نجح في تخطي الصعوبات والحفاظ على الهوية الموسيقية، مؤكدة أن النجاح الفني والثقافي في مصر لم يكن ليحدث لولا وجود إدارة سياسية مصرية واعية لأهمية الفن.



ووجهت التحية للقيادة السياسية التى صنعت مناخ يسمح بالابتسام والفن، بعد محاربة الإرهاب، لافتة إلى أن المهرجان والأوبرا يسعيان لعالم لا مكان فيه للكراهية ولا مكان لشئ سوى الحب والسلام فالفن الحقيقي لم يخلق للنسيان.



وتحدث الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا قائلا إن المهرجان أصبح عيدا للموسيقى ودعا الجميع للإحتفال بإطلاق الدورة 27 التي تأتي امتدادا للتاريخ الموسيقي الثري الجامع لدول الوطن العربي، كما رحب بضيوف المهرجان تحت سماء الأوبرا قبلة الفنون.



ومن جانبها أكدت جيهان مرسي مديرة المهرجان أنه هو الحدث الأهم الذي ينتظره عشاق الموسيقى العربية ليس في مصر وانما في العالم العربي لأن المهرجان الذي يضع أمام عينه هوية موسيقانا العربية فلا يخفى على أحد أن الموسيقى العربية لم تعد تمثل اهتمام للعالم العربي فقط وانماوصل صداها للعالميه وصارت تعزف وتغنى وتدرس في جميع أنحاء العالم.



وفى لحظات مؤثرة وحالة وجدانية اختلطت فيها مشاعر السعاده بالشجن، كرمت وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 18 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي بإهدائهم دروع المهرجان وهم اسم الفنانة الراحلة شادية وتسلمه ابن شقيقها خالد شاكر، اسم الموسيقار ميشيل المصري وتسلمه الدكتور حسن شرارة، اسم عازف الكمان سعد محمد حسن وتسلمته ابنته نجلاء، اسم الموسيقار صلاح عرام وتسلمه ابنه محمد ، اسم الموسيقار حلمي أمين وتسلمه ابنه المايسترو مصطفى، اسم عازف الكمان حازم سليم وتسلمه ابنه محمد، اسم الموسيقار رياض الهمشرى وتسلمه ابنيه عمر وهشام، اسم الموسيقار اللبنانى حليم الرومي وتتسلمها ابنته الفنانة ماجدة الرومى فى حفل الختام ، الموسيقار السعودى الدكتور عبد الرب ادريس، الموسيقار، عماد الشاروني، المطربة نوال الكويتية وتتسلمه فى حفلها خلال الفعاليات ، المطرب سمير الإسكندراني ، عازف الناي الدكتور قدري سرور ، الباحث العراقى الدكتور حبيب ظاهر العباسي، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، الكاتب الصحفى والفنان محمد البغدادي، المهندس بدر الزقازيقي رئيس الادارة المركزية للتجهيزات الفنية بالاوبرا، المطربة التونسية لطيفة، بعدها اهدى رئيس الأوبرا وزير الثقافة الدرع التذكاري للمهرجان تقديرًا لها وعرفانًا بدعمها الدائم.



وبدأت الفقرات الفنية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب التي قدمت باقة من الالحان لمجموعه من الأعمال الدرامية التى حفرت فى ذاكرة المشاهدين من ألحان وتوزيع الفنان ميشيل المصري منها موسيقي عائلة الحاج متولي، تتر مسلسل ليالى الحلمية غناء الفنان محمد الحلو، تتر مسلسل مين اللي ميحبش فاطمه تغنى بها الفنان محمد ثروت، ثم قدم عازف الكمان الدكتور حسن شرارة موسيقى من قلبى تلاه عازف الكمان الدكتور رضا رجب بموسيقي شروق وادت الطفلة وفاء عماد يا حبيبتى يا مصر، كما قدم عازف العود ممدوح الجبالي موسيقى على عش الحب للراحلة شادية بعدها تغنت المطربة ايمان عبد الغني باغاني أمي، اقوي من الزمان وعزف ماجد سرور على القانون موسيقى دويتو لحن الوفاء واختتم الحفل بأغنية ( شادية ) والتي أُعدت خصيصًا للمهرجان من كلمات الشاعر هاني عبدالكريم والحان محمد رحيم، قدمها نجوم الاوبرا إيمان عبدالغني، حنان عصام ونهى حافظ.



وتزامنا مع فعاليات الافتتاح بالقاهرة اقيم حفل على مسرح سيد درويش بدار اوبرا الإسكندرية تضمن فاصلين بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ابراهيم الموجي الاول شدا خلالة نجوم الاوبرا محمد حسن باغاني قولي عملك اية قلبي، يا عبد الودود بعدها تغني وليد حيدر بـ حبيبى وعنيا، وحياتك يا حبيبى، بين شطين وميه واختتمت الفاصل المطربة ريم كمال باغاني حبينا واتحبينا وميدلى للفنانة الراحلة اسمهان.



أما الفاصل الثاني أحياه امير الغناء العربي هاني شاكر الذي قدم باقة مختارة من اروع اعمال الموسيقى العربية بالإضافة الي مجموعة من اشهر اعماله التي تغني بها علي مدار مشواره الفني هي وانت ماشى فى مصر، كل ليلة ، لو بتحب ، لسه بتسألى ، بأمر الحب، نسيانك صعب اكيد، وعد منى، بعد حبك، كده برضه يا قمر، تعالوا، وغلطة.



وقد سبق حفل القاهرة افتتاح معرضين لفنون الخط العربى الاول بعنوان (موسيقى الخط العربى) بقاعة صلاح طاهر ويضم مجموعة لوحات فنية من ابداعات الفنان المكرم محمد البغدادى والثانى بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية ويحمل عنوان (تجليات) لاعمال مجموعة من فنانى الخط العربى.