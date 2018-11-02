ضبط مقطورتين تلقيان المخلفات بالطرق العامة بشبين القناطر.. صور

ضبطت الأجهزة التنفيذية وفرق المتابعة بمجلس مدينة شبين القناطر مقطورتين بجرار تلقيان المخالفات على الطرق العامة.





وقال محمد الحسينى، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إنه فى إطار توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الصارمة بالتعامل بكل حزم مع الخارجين علي القانون وضرورة المتابعة الميدانية فى جميع الأوقات ، فقد تمكنت فرق المتابعة من مقطورتين بجرار تقوم بإلقاء المخلفات على الطرق العامة بجوار تل اليهودية.



