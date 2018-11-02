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محافظات

ضبط مقطورتين تلقيان المخلفات بالطرق العامة بشبين القناطر.. صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:57 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
ضبطت الأجهزة التنفيذية وفرق المتابعة بمجلس مدينة شبين القناطر مقطورتين بجرار تلقيان المخالفات على الطرق العامة.

وقال محمد الحسينى، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إنه فى إطار توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الصارمة بالتعامل بكل حزم مع الخارجين علي القانون وضرورة المتابعة الميدانية فى جميع الأوقات، فقد تمكنت فرق المتابعة من مقطورتين بجرار تقوم بإلقاء المخلفات على الطرق العامة بجوار تل اليهودية.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه على الفور تم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مؤكدًا استمرار جميع الحملات والمتابعات على مستوى المدينة لضبط أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات حيالها.
ضبط مقطورتين تلقيان المخلفات بالطرق العامة بشبين القناطر.. صور
ضبط مقطورتين تلقيان المخلفات بالطرق العامة بشبين القناطر.. صور
ضبط مقطورتين تلقيان المخلفات بالطرق العامة بشبين القناطر.. صور
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