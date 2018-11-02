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محافظات

قرية البشندي بالوادي الجديد تتحدى البطالة بصناعة الصوف

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:54 م
قرية البشندي بالوادي
قرية البشندي بالوادي الجديد تتحدي البطالة بصناعة الصوف
منصور ابو العلمين
قرية البشندى من إحدى القرى المنتجة بالوادي الجديد، والتي لا يوجد بها بطالة، ويرجع تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى الوالي الهندى الذى كان يزور القرية آنذاك، واعتنق الإسلام، وسمى نفسه "محمد الباشا هندى"، وبنى مسجدًا بها، وتم تغييرها بعد ذلك إلى "البشندى"، ومعظم مساكنها مبنية بالطوب اللبن وشوارعها مفروشة بالرمال الصفراء على الطراز الفرعوني.

يقول حمودة محمد حمودة رئيس قرية البشندي، إن جمعية تنمية البشندي اشتهرت بتنفيذ مشروع الكليم والسجاد من الصوف البلدي بدءًا من النول الخشبي وحتى ماكينات التصنيع الآلي.

وأوضح أن الجمعية تمتلك حاليا 17 مشروعًا إنتاجيا منها مشروع السجاد والكليم – مطحن غلال للقرية – مكتبة ثقافية – نادي للطفل – مشروع تدوير مخلفات وقمامة- صناعة أسمدة- مكتب لتحفيظ القرآن الكريم –مشروع صرف صحي متكامل- مركز تدريب مهني متخصص على الخياطة والتفصيل- مشروع تربية أبقار وأغنام – مزرعة موالح.

ولفت إلى أنه تم تشييد مركز تدريب على صناعة السجاد والكليم والذي ينظم دورات تدريبية للسيدات والفتيات بصفة دورية على صناعة السجاد والكليم، ناهيك عن إنشاء قاعة ودار مناسبات متطورة لتنظيم الندوات والمؤتمرات.

يقول عبدالسلام سنوسي، رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بالبشندي، إن مشروعات الجمعية ساهمت في القضاء علي البطالة إلى حد كبير، موضحًا أنه قام بعمل مشروع لتربية الخراف والماعز لاستخدام الصوف الخام في التصنيع بدلا من شرائه من المنتجين، حيث يتم تصنيعه في النهاية "كليم وسجاد"، ويسوًق في العالم كله حيث يزداد الطلب عليه.

وأوضح أن منتجات الصوف وازدياد الطلب عليها كان له الريادة في حصول الجمعية على درع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ووضع الجمعية في مصاف الجمعيات المنتجة.

من جانبه وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة دعم الجمعيات الأهلية المنتجة، وذلك لمساهمتها في توفير فرص عمل والقضاء على البطالة، بالإضافة إلى أنه قام بتخصيص مساحات من الأراضي للجمعيات الجادة لعمل مشروعات زراعية وتوفير فرص عمل للشباب.

قرية البشندي بالوادي الجديد تتحدى البطالة بصناعة الصوف
قرية البشندي بالوادي الجديد تتحدى البطالة بصناعة الصوف
قرية البشندي بالوادي الجديد تتحدى البطالة بصناعة الصوف
قرية البشندي بالوادي الجديد تتحدى البطالة بصناعة الصوف
قرية البشندي بالوادي الجديد تتحدى البطالة بصناعة الصوف
قرية البشندي بالوادي الجديد تتحدى البطالة بصناعة الصوف
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