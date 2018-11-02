حبس طالب متهم بسرقة محل هواتف محمولة بالعبور

أمرت نيابة العبور بحبس طالب تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المحلات بمختلف مناطق المدينة.



تلقي اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث قسم شرطة العبور من المواطن "وليد . ى . ع " 26 سنه، مالك محل هواتف محمولة - ومقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة 7 هواتف محمولة ومبلغ مالى من داخل المحل الخاص به الكائن بدائرة القسم.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو"ع . م ." 19 سنة طالب.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة والمبلغ المالى المستولى عليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.