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برلمان

آمال رزق الله: منتدى شباب العالم رسالة سلام

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:47 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
ماجدة بدوي
أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بمنتدى شباب العالم والذي يقام بمدينة السلام "شرم الشيخ" للسنة الثانية على التوالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة وفود من جميع أنحاء العالم،والمقرر عقدة في الفترة 3 إلى 6 نوفمبر من العام الحالي.

وأضافت، النائبة فى بيان لها، أن المنتدى يعد فرصة رائعة للشباب من حول العالم للحوار الجاد وتبادل الخبرات بشكل مباشر سواء مع بعضهم البعض أو مع صناع القرار والمسئولين من جميع أنحاء العالم، بالاضافة إلى أنه من المقرر أن يتم خلاله مناقشة كافة القضايا التي تهم الشباب، بهدف الوصول لصيغة حوار مشتركة تسهم في جعل العالم مكانا أفضل.

وأكدت رزق الله.، على أن مشاركة مجموعة كبيرة من الشباب في المنتدى من حول العالم ومن جنسيات مختلفة ومن مجالات متنوعة، هي فكرة رائعة لأن الشباب هم مستقبل العالم، بالإضافة لمناقشة القضايا التي تشغل العالم وطرح أفكارهم بكل حرية وشفافية، ليكون المنتدى ملتقى عالميا تتلاقي فيه الشعوب رافعه راية المحبة والسلام ، وتتكامل فيه الحضارات ويكون بمثابة منصة لإظهار إبداعات الشباب.

وأبدت عضو البرلمان، إعجابها بإعلان إدارة منتدى شباب العالم، عن استضافة فنانين من ذوي الإعاقة في مسرح شباب العالم لتسليط الأضواء على قضاياهم وتقديم الدعم اللازم لهم في جميع المجالات.
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