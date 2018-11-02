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أخبار البلد

خبير إستراتيجى لـ صدى البلد: لهذه الأسباب لم تظهر حرب أكتوبر بشكل قوى فى السينما المصرية.. فيديو وصور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:13 م
اللواء محمد عبد المقصود
اللواء محمد عبد المقصود - الصحفى عرفة البندارى
عرفة البندارى - عدسة أشرف العمدة
أكد اللواء محمد عبد المقصود الخبير الاستراتيجى مدير وحدة الدراسات الإسرائيلية الفلسطينية والعضو السابق في إدارة الأزمات والكوارث أن حرب أكتوبر 73 لم تأخذ حقها فى دور السينما المصرية مقارنة بعروض إسرائيل السينمائية عن الحرب موضحًا أن هناك إختلاف كبير فى حجم الإنتاج الأدبي المصرى حول أكتوبر 73 وبين الأدب الإسرائيلي.

وأوضح الخبير الإستراتيجي فى تصريح خاصة لـ "صدى البلد" على هامش ندوة عقدها بالمركز القومى للترجمة فى مجمع الأوبرا ، أن انتصارات حرب أكتوبر حدث عظيم أعاد للشعب المصرى والأمة العربية الكرامة وبالتالى يجب أن يحظى بقدر كبير من الإهتمام فيما يتعلق بالمعالجة سواء الأدبية او الدرامية التى تخلد ذكرى هذا النصر العظيم.

وأفاد اللواء محمد عبد المقصود أن ما تم تنفيذه حتى من أعمال أدبية وسينمائية لم يعبر بشكل حقيقي عن حجم الإنجازات التى حققته مصر فى حرب أكتوبر 73.

وتابع عضو إدارة الأزمات والكوارث السابق أن مسألة أن يتم عمل وثائقى او سينمائى كبير لتخليد انتصارات أكتوبر أمر ضرورى ومطلوب وهذه مسئولية الجهات المعنية بالثقافة والأدب فى مصر التى من اختصاصها أن تهتم بهذا الإطار الحيوي موضحًا أن النصوص الأدبية عن الحرب إذا كانت موجودة بالشكل الكافى سيجبر الفئات المختصة بالإنتاج على عمل مثل هذه الأفلام السينمائية الوثائقية وعلى الدولة تجميع الوثائق الخاصة بحرب أكتوبر لتسريع العمل بشكل إيجابى فى هذا الصدد.

وأضاف عبد المقصود أن عدم إهتمام الدولة بإنتاج مثل هذه الأعمال الدرامية والأدبية المختصة بالحرب وتركها للقطاع الخاص كان له دور أساسى فى قلة الإنتاج الأدبى والسينمائي حول حرب 73 مقارنة بإسرائيل مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تحتاج لميزانية خاصة تعتبر مكلفة للقطاع الخاص ما أدى لقلة الاهتمام بذلك.
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