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محافظات

قافلة طبية للكشف عن المحبوسين بمركز شرطة السنبلاوين

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
همت الحسينى
نظمت وحدة حقوق الإنسان بمركز شرطة السنبلاوين، قافله طبية تشمل جميع التخصصات للكشف على المساجين النزلاء بالمركز و صرف العلاج اللازم لهم .

جاء ذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالدقهلية والإدارة الصحية بالسنبلاوين، و تحت رعاية اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية واشراف العقيد عصام رضوان مأمور المركز .

فيما جاء ذلك من خلال ثلاث عيادات متنقلة شملت جميع التخصصات " باطنة - صدر - جلدية - جراحة - أسنان " كما تم عمل تحاليل وإشاعات طبية لتوفير رعاية صحية فعلية للنزلاء بسجن مركز شرطة السنبلاوين
قافلة طبية للكشف عن المحبوسين بمركز شرطة السنبلاوين
قافلة طبية للكشف عن المحبوسين بمركز شرطة السنبلاوين
قافلة طبية للكشف عن المحبوسين بمركز شرطة السنبلاوين
قافلة طبية للكشف عن المحبوسين بمركز شرطة السنبلاوين
قافلة طبية للكشف عن المحبوسين بمركز شرطة السنبلاوين
قافلة طبية للكشف عن المحبوسين بمركز شرطة السنبلاوين
قافلة طبية للكشف عن المحبوسين بمركز شرطة السنبلاوين
قافلة طبية للكشف عن المحبوسين بمركز شرطة السنبلاوين
قافلة طبية للكشف عن المحبوسين بمركز شرطة السنبلاوين
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