قافلة طبية للكشف عن المحبوسين بمركز شرطة السنبلاوين

نظمت وحدة حقوق الإنسان بمركز شرطة السنبلاوين، قافله طبية تشمل جميع التخصصات للكشف على المساجين النزلاء بالمركز و صرف العلاج اللازم لهم .



جاء ذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالدقهلية والإدارة الصحية بالسنبلاوين، و تحت رعاية اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية واشراف العقيد عصام رضوان مأمور المركز .



فيما جاء ذلك من خلال ثلاث عيادات متنقلة شملت جميع التخصصات " باطنة - صدر - جلدية - جراحة - أسنان " كما تم عمل تحاليل وإشاعات طبية لتوفير رعاية صحية فعلية للنزلاء بسجن مركز شرطة السنبلاوين