خبير عسكرى يكشف لـ صدى البلد حقيقة العميل المزدوج بحرب أكتوبر.. فيديو وصور

قال اللواء أركان حرب وائل عبد الحكيم ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن مزاعم إسرائيل عن العميل المزدوج فى حرب أكتوبر 73 أشرف مروان غير صحيحة تمامًا.





وأوضح الخبير العسكرى، في تصريحات خاصة لصدي البلد على هامش ندوة عقدها بالمركز القومى للترجمة فى مجمع الأوبرا عن انتصارات أكتوبر، أن أشرف مروان كان له دور وطنى كبير فى حرب أكتوبر لم يستطيع أحد أن ينكره وكان يعمل لصالح مصر فقط وينفذ تعليمات الرئيس الراحل أنوار السادات حرفيًا فى خداع تل ابيب وتصدير الوهم للكيان الصهيونى بإقناع جهاز الموساد بولائه لـ إسرائيل كى تتمكن القيادة المصرية من تنفيذ أهدافها المتركزة فى إرباك جهاز المخابرات الإسرائيلى بمعلومات متخبطة عن موعد الحرب القادمة كى يتحقق النصر العظيم للشعب المصري والأمة العربية.





وأفاد قيادى المخابرات الحربية الأسبق بأن إسرائيل أنتجت فيلم "The Angle" او "الملاك" لتصدر للعالم بأسره أكاذيب ليس لها أساس من الصحة عن أن العميل أشرف مروان بأنه كان يخدم إسرائيل على حساب مصلحة مصر.





وتابع اللواء وائل ربيع أن إسرائيل تحاول خلال الاحتفال بعيد الغفران من كل عام أن تقلل من أهمية انتصارات أكتوبر المجيدة ويرجع ذلك للأزمة النفسية التى خلقتها حرب أكتوبر داخل كل المحتل الإسرائيلى، موضحًا أن فيلم "الملاك" هو أحد أدوات إسرائيل الخادعة للتقليل من قيمة انتصارات 73.



