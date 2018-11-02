بعثة فرنسية إيطالية تواصل أعمالها الحفرية بالفيوم

تواصل البعثة الفرنسية الإيطالية برئاسة الدكتور كلاوديو جالاتسى العالم الأثرى الإيطالى، أعمالها للحفائر فى منطقة أم البريجات الأثرية بالفيوم ويرافقها أشرف صبحى ومحمد حسين مفتشى الآثار، وذلك تحت إشراف سيد الشورة مدير عام الآثار فى الفيوم.





تستمر أعمال البعثة حتى نهاية شهر نوفمبر الحالى وسوف تحتفل البعثة بمرور 30 عاما على بداية أعمالها فى المنطقة بإقامة معرض لأهم الاكتشافات الأثرية فى المتحف المصرى بالقاهرة خلال الفترة من فبراير حتى أبريل المقبل.



