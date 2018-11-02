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ثقافة

بعثة فرنسية إيطالية تواصل أعمالها الحفرية بالفيوم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:03 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
تواصل البعثة الفرنسية الإيطالية برئاسة الدكتور كلاوديو جالاتسى العالم الأثرى الإيطالى، أعمالها للحفائر فى منطقة أم البريجات الأثرية بالفيوم ويرافقها أشرف صبحى ومحمد حسين مفتشى الآثار، وذلك تحت إشراف سيد الشورة مدير عام الآثار فى الفيوم.

تستمر أعمال البعثة حتى نهاية شهر نوفمبر الحالى وسوف تحتفل البعثة بمرور 30 عاما على بداية أعمالها فى المنطقة بإقامة معرض لأهم الاكتشافات الأثرية فى المتحف المصرى بالقاهرة خلال الفترة من فبراير حتى أبريل المقبل.

يمتد تاريخ منطقة أم البريجات من عصر الدولة الوسطى حتى القرن الثالث عشر الميلادي وتضم مجموعة من المنازل والحمامات والمقاصير الدينية ومعبد كبير للمعبود "سوبك"، وقد بدأت الحفائر العلمية المنظمة فى المنطقة منذ عام 1929 وحتى الآن ومن أهم اكتشافات البعثة خلال فترة أعمالها العثور على أعداد كبيرة من أوراق البردى.
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