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أخبار العالم

توجيه ملكي سعودي مهم بشأن المؤسسات الخاصة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:18 ص
العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجه مجلس الوزراء، بتنفيذ تعديلات في نظام المؤسسات الخاصة.

وتضمنت التعديلات إلغاء فقرة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة، تنص على "فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية".

كما شملت التعديلات أن ينص النظام على: "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومشرفا عليها ومتفرغا تفرغا كاملا لها"، بدلا من "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومشرفا عليها ومتفرغا تفرغا كاملا لها".
توجيه ملكي سعودي مهم بشأن المؤسسات الخاصة
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