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انطلاق مبادرة معا لمواجهة العنف بمجمع إعلام بورسعيد

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:53 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
نظم مجمع إعلام بورسعيد، مبادرة بعنوان "معا لمواجهة العنف"، بالتعاون مع مركز الفرما الثقافى وبمشاركة لجنة الندوات والمؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

دار الحوار حول ضرورة الوقوف على أسباب انتشار الصور المختلفة للعنف فى مجتمعنا، وتمت الإشارة الى ان الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى المسؤولة عن تكوين شخصية الطفل من النواحي العقلية والوجدانية والأخلاقية والجسمانية والاجتماعية والنفسية، وإذا كان لبعض المؤسسات الاجتماعية الأخرى دور في عملية التنشئة الاجتماعية، فإنه دور ثانوي؛ لأنه يأتي في مرحلة زمنية لاحقة على السنوات التكوينية الأولى التي يعيشها الطفل في أحضان أسرته.

كما تم التأكيد على أن المدرسة تعتبر هي المؤسسة الاجتماعية الثانية التي تستقبل الطفل، ولها دور في عملية التنشئة الاجتماعية له، ففيها يقضي التلميذ يومه وفي المدرسة تتم ممارسة أنشطةً عديدة بالإضافة إلى تلقيه التعليم، ومن هنا نجد أن المدرسة تسهم في العمل على تكامل شخصية الصغير تعليميًّا، وتربويًّا، واجتماعيًّا، ونفسيًّا، وهكذا يتم التكوين المجتمعى للفرد بشكل صحيح بصورة لا ينشر فيها العنف المجتمعى كما نراه بشكل كبير فى صور العنف ضد المرأة.

وفى ختام اللقاء تمت التوصية بضرورة تنشئة الطفل على الأنشطة الفنية والرياضية لتكون اسلوب حياه و حاجز أمام انسياقه لكل صور العنف.
انطلاق مبادرة معا لمواجهة العنف بمجمع إعلام بورسعيد
انطلاق مبادرة معا لمواجهة العنف بمجمع إعلام بورسعيد
انطلاق مبادرة معا لمواجهة العنف بمجمع إعلام بورسعيد
انطلاق مبادرة معا لمواجهة العنف بمجمع إعلام بورسعيد
انطلاق مبادرة معا لمواجهة العنف بمجمع إعلام بورسعيد
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