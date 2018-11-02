خبير عراقي: نسعي لاستنساخ التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى

قال الدكتور باسم جميل انطوان نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين، إن الوضع الاقتصادى فى العراق فى طريقه لانفراجة بعد قتامة المشهد السياسي والاقتصادى لفترات طويلة، بعد أن انتهت الدولة من تشكيل الحكومة الجديدة حتى وإن لم تكتمل عناصرها من وزارتى الداخلية والدفاع.



وأوضح "انطوان"، فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن الخطة الاقتصادية المقرر تنفيذها من جانب الوزارة التى يرأسها عادل عبد المهدى ذو المرجعية الاقتصادية ترتكز فى الأساس على 6 محاور أهمها تشغيل القطاعات الإنتاجية وملفات الزراعة والصناعة والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية والإصلاح الإداري والتى تحتاج لفترة زمنية مدرجة ضمن الجدول الزمني للخطة تخضع للرقابة البرلمانية.



ولفت "الخبير الاقتصادى"، إلى أن الحكومة مازال ينقصها وزارتى الدفاع والداخلية وفي طريقهما للاكتمال قريبًا إلا أن الوزارات الأخرى يؤسس عليها التحركات المطلوبة للفترة المقبلة ،



وأشار "نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين"، أن التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى رائدة ويشهد لها العالم بالنجاح وسيستنسخها العراق على رغم وجود فروق بتحكم الأحزاب فى بعض الأنشطة الاقتصادية الإ أن المأمول من جانب الحكومة الجديدة توحيد المصلحة الوطنية دون تدخل أحزاب أو فصائل أخري.



وتابع: أن عملية إعادة الإعمار للمناطق المحررة من داعش والمقرر تنفيذها بحسب توصيات مؤتمر الكويت الذى انعقد فى فبراير من العام الجاري لم تظهر فاعليته حتى الأن ، لاسيما وأن مناطق مثل الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالا مناطق تجارية نشطة تحتاج لإنجاز عملية الإعمار لينطلق منها أنشطة تجارية وصناعية تغير واقع العراق .



