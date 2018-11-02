الصحف الكويتية: جثمان مهندس الكهرباء دفن بمصر.. السفير الكويتي يشيد بالتعاون مع القاهرة .. وزفاف كويتي ومصرية في السجن المركزي

نتنياهو: قرار بولسونارو نقل السفارة البرازيلية في إسرائيل إلى القدس «تاريخي»

4 قتلى في إدلب والأكراد يستنجدون بدمشق للتصدي لأردوغان

ترامب يتوعد بإجراءات صارمة ضد المهاجرين



تنوعت طبيعة القضايا التى تصدرت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الجمعة، مابين قضايا محلية وإقليمية ودولية، حظيت باهتمام الرأي العام الكويتي.



ففي البداية، قالت صحيفة الرأي تحت عنوان: "جثمان مهندس الكهرباء دُفن في مصر"، و أوضحت أن جثمان المهندس المصري محمد عبيد سعد واري الثرى في مقابر عائلته بمصر، بعدما نُقل إلى مطار القاهرة، عقب وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء انفجار محول كهرباء في منطقة سلوى.



وقال الناطق الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة في مصر، لـ «الراي»، هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرًا عاجلًا، ليلة أول من أمس عبر المستشار العمالي في القنصلية المصرية بالكويت أحمد عبدالعظيم، أوضح فيه أن مكتب التمثيل العمالي في القنصلية تواصل مع المسؤولين في الشركة التي كان يعمل بها المهندس المتوفى والفني المصاب، وقاموا بإنهاء إجراءات شحن الجثمان من الأدلة الجنائية ومن القنصلية المصرية، ودفع نفقات شحن الجثمان، فضلًا عن نفقات السفر لشقيق المتوفى المرافق للجثمان على الطائرة.



وأضاف أن الشركة قامت بإخطار شركة التأمين المؤمنة للمشروع الذي كان يعمل به المتوفى والفني، حيث إن الوفاة جاءت نتيجة إصابة عمل حتى تتحمل شركة التأمين التعويض المقرر في هذه الحالات، وتابع أن المستشار العمالي يتابع حالة الفني المصاب أحمد حسين عبدالحميد، حيث أجريت له جراحة، صباح أمس.



وفي موضوع أخر يمس مصر، ذكرت الصحيفة أنه تم زفاف كويتي ومصرية في السجن المركزي، و تابعت: "بعيدًا عن أجواء السجون الاعتيادية، فقد أطلت الفرحة أمس على النزلاء والعاملين في السجن المركزي بعقد قران نزيل كويتي على نزيلة مصرية، وإقامة حفل لهما داخل السجن المركزي"، ووفقًا لمصدر أمني، فإن يوم أمس كان استثنائيًا للنزلاء والعاملين بالسجن، بعد لم شمل الزوجين، حيث أقيم احتفال صغير جمع العريس بعروسه، أعقبته ليلة الدخلة وفق قانون الخلوة الشرعية، وحضره عدد من الأمنيين والسجناء.



وعن الإجراءات التي سبقت حفل الزواج، ذكر المصدر أنها بدأت بقيام محامي العريس بتقديم طلب إلى الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية عن رغبة موكله النزيل في سجن الرجال بعقد قرانه على نزيلة مصرية في سجن النساء، وبعد النظر في الطلب تبيّن أنه قانوني، وتمت الموافقه عليه وتحديد موعد للعقد.



وأشار المصدر إلى أنه في الموعد المحدد، نُقل النزيلان إلى قصر العدل وإعلانهما كزوجين بحضور الشهود، ثم عادا إلى محبسيهما، حيث يطبقان حكميهما، كما أقامت إدارة السجن حفلًا متواضعًا أعقبته ليلة الدخلة، يذكر أن الزوج محكوم بالسجن لمدة سنتين، بينما الزوجة أمامها 7 سنوات لإنهاء حكمها قبل إطلاق سراحها.



ونقلت صحيفة الوطن عن السفير الكويتي بالقاهرة محمد صالح الذويخ إشادته بالتعاون المالي والاقتصادي مع مصر، حيث أكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت للعلاقات الأخوية المتميزة مع مصر، مشيرا إلى تواصل التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين على كافة الاصعدة.



وأوضح الذويخ عقب لقائه اليوم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن التعاون في القطاع المالي والاقتصادي بين البلدين يشهد طفرة كبيرة في الفترة الحالية وهناك العديد من مشروعات التعاون في هذه القطاعات يتم الإعداد لها عبر آليات التعاون المتنوعة بما في ذلك اللجنة الكويتية المصرية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين والتي أثمرت عن عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي كافة مجالات التعاون فضلا عن صور التعاون الأخرى من خلال القطاع الخاص والذي يشهد بدوره انطلاقة كبيرة تتواكب مع العلاقات الوثيقة بين البلدين في المجالات السياسية والثقافية، ونوه إلى الإصلاحات الأخيرة في قوانين الاستثمار والضريبة والجمارك في مصر، مؤكدا أن من شأنها إزالة كثير من العقبات التي كانت تحول دون تدفق مزيد من الاستثمارات إلى الجمهورية الشقيقة.



عربيا، ذكرت صحيفة الراي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف مساء أمس الخميس، قرار الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس بأنه «تاريخي»، وقال نتنياهو في بيان «أهنئ صديقي الرئيس المنتخب جاير بولسونارو على نيته نقل السفارة البرازيلية إلى القدس، في خطوة تاريخية وصحيحة ومثيرة».



وعن تطورات الأزمة السورية، قالت صحيفة الجريدة إن 4 قتلى في إدلب والأكراد يستنجدون بدمشق للتصدي لتركيا، وأوضحت: "قتل أربعة عناصر من قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد في هجوم شنّه مسلّحون من «هيئة تحرير الشام» في المنطقة المنزوعة السلاح بمحافظة إدلب، في وقت دعت أحزاب كردية دمشق للوقوف صفًا واحدًا والتصدي للاعتداءات والتهديدات التركية".



وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن "عنصرًا من هيئة تحرير الشام قتل أيضًا في العملية". وأشار "المرصد" إلى "قصف متبادل بين الطرفين داخل المنطقة المنزوعة السلاح"، وتعتبر هذه الاشتباكات الأولى التي سُجّلت داخل المنطقة منزوعة السلاح المعلن عنها بموجب اتفاق 17 سبتمبر الماضي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.



دوليا، قالت صحيفة الوطن إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.



وأكد أن السلطات قررت وضع المهاجرين في مخيمات لحين استكمال إجراءات ترحيلهم، وقال ترامب: "المهاجرون غير القانونيين يؤثرون على حياة جميع الأمريكيين، المهاجرون غير الشرعيين يؤثرون على فرص العمل للأميركيين، وعلى دافعي الضرائب من شعبنا"، وأضاف: "إنهم يؤثرون على أمن وسلامة العامة. هؤلاء المهاجرين يكلفون الولايات المتحدة مليارات الدولارات كل عام".



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده سترفض لجوء من يدخلون إليها من مناطق لا تعتبر موانئ قانونية، فيما شدد موقفه من مجموعة من المهاجرين تتجه إلى بلاده قادمة من دول في أميركا الوسطى، وأوضح للصحفيين في البيت الأبيض: "المهاجرون الذين يسعون للجوء سيكون عليهم تقديم أنفسهم بصورة قانونية في ميناء رسمي للدخول"، وتابع: "من يختارون مخالفة قوانينا والدخول بطريقة غير مشروعة لن يتمكنوا بعد الآن من استخدام طلبات غير مستحقة للحصول على دخول تلقائي لبلادنا".



وفي شأن أخر، ذكرت صحيفة الجريدة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن ذهوله لأوجه التشابه بين الوضع الحالي في أوروبا والوضع في حقبة الثلاثينيات، أي ما بين الحربين العالميتين، داعيًا إلى «وضوح الرؤية والمقاومة»، وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «ويست فرانس»، رأى ماكرون أن «أوروبا منقسمة بفعل المخاوف والانغلاق القومي وتبعات الأزمة الاقتصادية، ونشهد بشكل شبه منهجي تفكك كل ما انتظمت حوله حياة أوروبا ما بعد الحرب العالمية الأولى حتى أزمة 1929».



وتابع: «يجب أن يبقى ذلك ماثلا في أذهاننا، أن نكون واضحي الرؤية ونعرف كيف نقاوم الأمر»، وقال ماكرون إن «أوروبا اليوم تواجه الخطر: خطر أن تتفكك بسبب آفة القومية، وأن تثير قوى خارجية البلبلة فيها. وأن تخسر بالتالي سيادتها. أي أن يتوقف أمنها على الخيارات الأميركية وتبدلاتها، وأن يكون للصين حضور متزايد في البنى التحتية الأساسية، وأن تميل روسيا أحيانا إلى التدخل، وأن تتخطى المصالح المالية ومصالح الأسواق الكبرى أحيانا مكانة الدول».