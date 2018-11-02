سفارة مصر في فيينا تروج لسياحة الكهوف.. صور

روجت السفارة المصرية في العاصمة النمساوية فيينا، لنوع جديد من أنواع السياحة على الأراضي المصرية وهي سياحة الكهوف.



ودعت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السياح النمساويين، خصوصا مستكشفي الكهوف، لعيش تجربة رائعة ومثيرة، من خلال استكشاف كهف وادي سنور.



وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية قائلة: «فقط 10 كيلومتر من بني سويف، تفصلك عن كهف سنور، الذي يعد الوجهة المثالية لمستكشفيي الكهوف، مع تشكيلات جغرافية يعود تاريخها إلى العصور القديمة! بالتأكيد يستحق الرحلة!».



وكهف وادي سنور أعلن محمية طبيعية في عام 1992، ويقع على بعد 40 كيلومترا شرق مدينة بني سويف وحوالي 200 كيلو مترا عن القاهرة.



ويمتد كهف وادي سنور نحو 700 متر في باطن الأرض بعمق 15 مترا، ويصل اتساع الكهف إلى 15 مترا تقريبا.



وينقسم إلى جزأين أحدهما يحتوى على تكوينات كاملة (هوابط وصواعد)، والآخر يحتوي على ترسيبات كالسيوم بأشكال مختلفة. ويعتقد أن يكون هناك كهف آخر تحت هذا الكهف.