ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مخابرات كوريا الجنوبية تكشف مخاطر محتملة على صحة كيم جونج أون

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:22 ص
الزعيم الكوري الشمالي
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
أحمد محرم
أبرزت قناة "روسيا اليوم" إعلان دائرة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية امتلاكها برنامج كمبيوتر يحلل الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

وأوضح ممثل الاستخبارات في البرلمان الكوري الجنوبي أن استخبارات البلاد الوطنية طوّرت برنامج كمبيوتر خاصا، يرسم نموذجا ثلاثي الأبعاد بالاستناد إلى تحليل مشاهد فيديو، وبالتالي يرصد ويحلل التغيرات في مظهر الهدف المقصود، ومنذ سنوات يتم بواسطته مراقبة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وكشف المسئول البرلماني الكوري الجنوبي أن معلومات جهاز الاستخبارات الوطني تشير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "يتمتع بصحة جيدة نسبيا"، لكنه أيضا يعاني من زيادة الوزن ومن وجود مخاطر وراثية للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري.

ويرى خبراء كوريون جنوبيون، أن قرار هيئة الاستخبارات الوطنية الكشف عن هذا البرنامج السري كان بغرض الرد على انتقادات المعارضة القائلة إن الاستخبارات الوطنية خفضت يقظتها في ضوء التقارب بين سيؤول وبيونج يانج.
loading...

ترشيحاتنا

الونش ينتظم في تدريبات الزمالك

بشرة خير للعاملين بالدولة..توجه رئاسي لدراسة وضع هيكل أجور المواطنين قبل انتهاء السنة المالية..نواب البرلمان:أمر حتمى لمواجهة ارتفاع الأسعار وظروف المعيشية..ونائب:تشكيل لجنة حكومية لزيادة المعاشات

بأمر الشاباك.. جريمة جنسية بحق سيدة فلسطينية.. صور

لهذه الأسباب .. 5 عادات احذرها قبل النوم

طريقة تنظيف بشرة العروسة قبل الزفاف

نجوم الفن والإعلام يشاركون في حفل افتتاح أحد المطاعم بمول مصر.. صور

لحظة وصول الرئيس السيسي لمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو

الإسكان تعلن تفاصيل حجز المرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

حريق يلتهم أثاث منزل بسبب ماس كهربائى فى كوم حمادة

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

عمرو مصطفى يهنئ شيرين على نجاح ألبومها الأخير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

فيديو

شاهد.. كوكبة من المتحدثين والخبراء يشاركون في منتدى شباب العالم
لحظة وصول الرئيس السيسي لمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو
السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو
التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ
وزير الطيران يكشف أهم الإجراءات لاستقبال وفود منتدى شباب العالم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟