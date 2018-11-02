مخابرات كوريا الجنوبية تكشف مخاطر محتملة على صحة كيم جونج أون

أبرزت قناة "روسيا اليوم" إعلان دائرة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية امتلاكها برنامج كمبيوتر يحلل الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.



وأوضح ممثل الاستخبارات في البرلمان الكوري الجنوبي أن استخبارات البلاد الوطنية طوّرت برنامج كمبيوتر خاصا، يرسم نموذجا ثلاثي الأبعاد بالاستناد إلى تحليل مشاهد فيديو، وبالتالي يرصد ويحلل التغيرات في مظهر الهدف المقصود، ومنذ سنوات يتم بواسطته مراقبة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



وكشف المسئول البرلماني الكوري الجنوبي أن معلومات جهاز الاستخبارات الوطني تشير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "يتمتع بصحة جيدة نسبيا"، لكنه أيضا يعاني من زيادة الوزن ومن وجود مخاطر وراثية للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري.



ويرى خبراء كوريون جنوبيون، أن قرار هيئة الاستخبارات الوطنية الكشف عن هذا البرنامج السري كان بغرض الرد على انتقادات المعارضة القائلة إن الاستخبارات الوطنية خفضت يقظتها في ضوء التقارب بين سيؤول وبيونج يانج.

