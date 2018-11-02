إلبيت الإسرائيلية تنفذ مهمات دفاعية بحرية في دول أوروبية

ذكرت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية التابعة لـ "هآرتس" أن تل أبيب تنفذ مهمات دفاعية بحرية في دول أوروبية عن طريق شركة "أنظمة إلبيت" الأمنية.



وقالت الصحيفة إن شركة "أنظمة إلبيت" الأمنية الإسرائيلية فازت بمناقصة تقضي بأن تنفذ طائرات مسيرة من صنعها من طراز "هرمس 900" مهمات دفاعية بحرية في أوروبا.



ويبلغ حجم العقد الذي أبرمته "إلبيت" 68 مليون دولار ومدته سنتان وبعد ذلك يكون بالإمكان تمديده لمدة سنتين أخريين.



ويقضي العقد بأن تزود "إلبيت" طائرات "هرمس 900" بأجهزة خاصة تمكنها من تنفيذ عمليات مراقبة لمسافات طويلة على طول السواحل ومناطق في قلب البحر وستحمل الطائرات المسيرة خلال هذه المهمات رادارات بحرية ووسائل الكترو بصرية وأجهزة اتصالات بواسطة القمر الاصطناعي وغير ذلك.



