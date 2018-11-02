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أخبار البلد

استراحة خاصة بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة لاستقبال ضيوف منتدى الشباب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:53 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
جهزت سلطات مطار القاهرة الدولى، منطقة استراحة مجهزة داخل صالة السفر الداخلي بمبنى الركاب 3 بالمطار، لاستقبال الوفود المغادرين إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في منتدى شباب العالم المقرر انعقاده فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.

ووفرت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي لمنتدى شباب العالم، أيضا داخل منطقة الاستراحه المشروبات الساخنه والوجبات الخفيفة للمسافرين والضيوف القادمين من جميع دول أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث العالمي.

وتشهد مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة لانطلاق منتدى شباب العالم في الثالث من شهر نوفمبر المقبل في حضور ما لا يقل عن 5 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.

وشهد مطارا القاهرة وشرم الشيخ ، في إطار هذه الاستعدادات، انتشارا مكثفا للدعاية الخاصة بالمنتدى والتعريف بأهدافه، وفرق من العلاقات العامة تستقبل الضيوف المشاركين.

ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام جلسات مكثفة تصل إلى ما يقرب من 20 جلسة تتناول مختلف المجالات والقضايا التي يتشارك فيها شباب العالم من مختلف الثقافات.
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