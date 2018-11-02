ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

برلماني لبناني: حرب مرتقبة بين حزب الله وتل أبيب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:41 ص
النائب اللبنانى فارس
النائب اللبنانى فارس سعيد
مــــيـــــس رضــــا
قال النائب اللبناني السابق فارس سعيد، إن المنطقة مقبلة على تغييرات جذرية بعد توقيع العقوبات الأمريكية على إيران فى 4 نوفمبر المقبل، محذرا من خطورة الوضع الذي يوشي بمواجهة محتدمة بين واشنطن وطهران.

وأشار "السعيد"، فى تصريحات خاصة لصدى البلد"، إلى أن كل المؤشرات السياسية تلمح لقيام حرب لبنانية اسرائيلية يفتعلها حزب الله لمصلحة إيران خلال الفترات المقبلة، خاصة أن حزب الله يسيطر على كل الأوضاع الداخلية بلبنان.

وعن الوضع الداخلي وانتظار تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، ألمح النائب اللبنانى لصعوبة الموقف قائلًا: لا جديد فى وجود حزب الله الذي يفرض شروطه على الجميع .

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أمس الخميس نقلا عن ناشطين وقائد سابق في المعارضة السورية إن حزب الله اللبناني يدفع الأموال لتجنيد عناصر في المعارضة كانت تدعمهم واشنطن، بهدف تغيير انتماءاتهم، والانضمام إلى قوة متنامية في الجنوب.

واعتبرت الصحيفة أن هذا الأمر يشير إلى تعزيز الحزب تواجده بالقرب من الحدود مع إسرائيل بعد أن بدا أن قواته تنسحب من المنطقة تجنبا للضربات الجوية الإسرائيلية.

loading...

ترشيحاتنا

هكذا احتفل حازم إمام بعيد ميلاد ابنته الصغرى

إسرائيل تخطط لمشروع قناة البحرين لتحسين علاقتها بالأردن

الإسكندرية وش السعد على الترجي خلال مواجهات الأهلي

النقل: التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد 40 عربة بـ800 مليون جنيه

إبراهيم رضا: سخر الله لهذه الأمة رئيسا لديه فكر ديني مستنير.. فيديو

العثور على جثة سيدة مجهولة ملقاة على الطريق بزهور بورسعيد

حركت قصتها أنجلينا جولي وأنتجت فيلما عنها.. ميازا أشينافي.. سيدة غيرت وجه إثيوبيا وأصبحت رئيسة المحكمة العليا .. بروفايل

مشادة بين فريدة الشوباشي وأستاذ جامعة على الهواء بسبب النقاب

حريق يلتهم أثاث منزل بسبب ماس كهربائى فى كوم حمادة

بعد سقوطها بالمسرح.. إليسا ترد على المشككين في إصابتها بالسرطان

أسعار العملات في مصر اليوم

وزيرة الصحة تتوجه لشرم الشيخ لتفقد خطة التأمين الطبي لمنتدى شباب العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

فيديو

شاهد.. كوكبة من المتحدثين والخبراء يشاركون في منتدى شباب العالم
لحظة وصول الرئيس السيسي لمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو
السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو
التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ
وزير الطيران يكشف أهم الإجراءات لاستقبال وفود منتدى شباب العالم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟