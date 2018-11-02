برلماني لبناني: حرب مرتقبة بين حزب الله وتل أبيب

قال النائب اللبناني السابق فارس سعيد، إن المنطقة مقبلة على تغييرات جذرية بعد توقيع العقوبات الأمريكية على إيران فى 4 نوفمبر المقبل، محذرا من خطورة الوضع الذي يوشي بمواجهة محتدمة بين واشنطن وطهران.



وأشار "السعيد"، فى تصريحات خاصة لصدى البلد"، إلى أن كل المؤشرات السياسية تلمح لقيام حرب لبنانية اسرائيلية يفتعلها حزب الله لمصلحة إيران خلال الفترات المقبلة، خاصة أن حزب الله يسيطر على كل الأوضاع الداخلية بلبنان.



وعن الوضع الداخلي وانتظار تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، ألمح النائب اللبنانى لصعوبة الموقف قائلًا: لا جديد فى وجود حزب الله الذي يفرض شروطه على الجميع .



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أمس الخميس نقلا عن ناشطين وقائد سابق في المعارضة السورية إن حزب الله اللبناني يدفع الأموال لتجنيد عناصر في المعارضة كانت تدعمهم واشنطن، بهدف تغيير انتماءاتهم، والانضمام إلى قوة متنامية في الجنوب.



واعتبرت الصحيفة أن هذا الأمر يشير إلى تعزيز الحزب تواجده بالقرب من الحدود مع إسرائيل بعد أن بدا أن قواته تنسحب من المنطقة تجنبا للضربات الجوية الإسرائيلية.



