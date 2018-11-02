صرف دفعة جديدة من التعويضات لمزارعي سيناء المتضررين من الإرهاب

تقرر صرف دفعة جديدة من التعويضات لأصحاب المزارع التي تضررت بسبب الحرب على الإرهاب حيث قامت مديرية الزراعة بشمال سيناء، بإعلان كشوف بأسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمراكز (العريش - الشيخ زويد - رفح).



وقال عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، انه يمكن للمزارعين الواردة أسمائهم في الكشوف تقديم الطعون عليها خلال الفترة من 30/9/2018 حتى 14/10/2018 إلى اللجنة المختصة بمديرية الزراعة بالمحافظة.



وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الطعون خاصة بالمزارعين المتظلمين تتضمن عدم حساب مساحة الأرض الخاصة بهم بصورة دقيقة؛ أو عدد الأشجار الفعلية التي كانت متواجدة بمزارعهم؛ أو من قلة قيمة التعويض الخاصة بالأشجار أو مساحات الأراضي.



وأهاب وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء بالمزارعين بسرعة مراجعة أسمائهم وتقديم الطعون عليها في أسرع وقت حتى يتثني للجنة المختصة مراجعتها.



يذكر ان مساحات كبيرة من زراعات الزيتون والبرتقال وغيرها بمناطق جنوب وغرب الشيخ زويد ورفح وشرق وجنوب العريش والطريق الدولي الدائري تضررت بسبب الحرب على الإرهاب في سيناء.