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حوادث

الأمن يُحبط تهريب شحنة مخدرات داخل مخبأ سري بالسويس

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:54 م
مخدرات - حشيش
مخدرات - حشيش
حسن غنيمة
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، محاولة سائق ترويج 300 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر مخبأة داخل معدة ثقيلة، تمهيدًا لتهربيها لداخل البلاد من شرق قناة السويس.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد العناصر الإجرامية واعتزامه تهريب شحنة كبيرة من مادة البانجو المخدرة مخبأة داخل "هراس للأسفلت" من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط بمحافظة السويس، وتم تحديد القائم على ذلك النشاط ويدعى "أحمد .م.ف– مواليد 1986" - مقيم بدائرة قسم شرطة شربين بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت قوات الأمن، من رصده حال قيامه بنقل وتهريب المواد المخدرة من سيناء لترويجها بمختلف المحافظات، مخبأة بمخزن سرى مُعد سلفًا بداخل "هراس للأسفلت" محمل على الكساحة رقم "د أ ط7251 " بالسيارة رقم "د ل ب – 4951".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط السيارة سالفة البيان محملة بـ"الهراس"، وكذا السيارة رقم "12577 نقل السويس" حال تواجده بالقرب من شرق معدية الشط – بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 120 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو الجاف المخدر وزنت 300 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وأقر المتهم خلال مواجهته بما أسفرت عنه التحريات، بحيازته للمخدر بقصد نقلها لحساب أحد الأشخاص فضلًا عن إقراره بحيازته للمبلغ المالي واستخدامه للسيارة والهاتف في النقل والترويج للمواد المخدرة.
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