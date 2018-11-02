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منوعات

شاهد.. حارس أمن يهرب بعد رؤيته شبحا على الطائرة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
احمد شريف
هرب حارس أمن بعد أن رأى شبحا مرعبًا على متن طائرة مظلمة للغاية، في مشاهد تحبس الأنفاس.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كان حارس الأمن فرانشيسكو هيرنانديز ينهي نوبته عندما سمع صوتًا غامضًا قادمًا من الطائرة وذهب للتحقق منه.

وبينما يضيء الشخص البالغ من العمر 32 عامًا كشافه في الممر، رأى شخصية غامضة تتجول حول الزاوية المحيطة به.

وتبين اللقطات المرعبة، حارس الأمن وهو يرتجف من الخوف بعد انتهاء نوبة عمله عند الساعة الثالثة صباحًا.

كان حارس الأمن يستكشف الطائرة المظلمة في مكسيكو سيتي كجزء من بروتوكول شركة الطيران لكنه سمع الأبواب تفتح على متن الطائرة ليتفاجئ بظهور شبح مرعب دفعه إلى الهرب.

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