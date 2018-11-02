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رياضة

كارتيرون يعقد محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، محاضرة فنية أخيرة مع لاعبي الفريق في السادسة والنصف، مساء اليوم الجمعة، داخل مقر إقامة الفريق في برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتشهد محاضرة كارتيرون مع لاعبي الأهلى مراجعة خطة المباراة والمهام المكلف بها كل لاعب في مواجهة اليوم بالإضافة إلى إعلان تشكيل اللقاء.

يذكر أن الأهلي يتحرك إلى ملعب المباراة في السابعة مساء؛ استعدادا لخوض مواجهة الترجي المرتقبة.
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