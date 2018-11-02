هشام محمد ينفذ تدريبات مائية للتعافي من الإجهاد

ينفذ هشام محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا تأهيليا خاصا؛ للتعافي من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية أبعدته عن مواجهة الترجي التونسي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويشمل برنامج تأهيل اللاعب جزءا خاصا بالتدريبات المائية، بالإضافة إلى بعض الفقرات التدريبية التأهيلية التي يخوضها اللاعب في «الجيم» للتعافي من الإصابة.



وكان اللاعب قد أجرى أشعة أثبتت إصابته في العضلة الخلفية، ومن ثم غيابه عن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم.



ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب من أجل وضعه تحت تصرف الجهاز الفني في لقاء العودة يوم الجمعة المقبل في تونس.