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تعليم

طلاب جامعة السويس في جولة تفقدية لمدينة الإنتاج الإعلامي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:59 م
صدى البلد
حسن غنيمة
نظمت كلية الإعلام جامعة السويس بإشراف الدكتورة جيلان شرف عميد الكلية، زيارة علمية لاستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى.

تضمنت الجولة زيارة لاستوديوهات الشركة ومناطق التصوير المفتوحة بها تحت رعاية الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس.

وقالت الدكتور جيلان شرف، عميد الكلية، إن الزيارة تستهدف إطلاع الطلاب على أحدث التقنيات المستخدمة فى مجال الإنتاج البرامجى والدرامى بما يضمن معايشة الطلاب لواقع المؤسسات الإعلامية الكبيرة فى مصر والتعرف على كيفية إدارة هذه المنظومة الإعلامية الضخمة التى تسع 2 مليون متر مربع وتشمل معظم القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية العاملة فى مصر.

وأبدى الطلاب سعادتهم بزيارتهم لمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث استمعوا إلى شرح وافى من ممثلى إدارة العلاقات العامة لمكونات مدينة الإنتاج وأشهر أماكن التصوير بالمدينة والأعمال الدرامية التى نفذت بها، كما قام الطلاب بجولة تفقدية لغرفة التحكم المركزى واستوديوهات الصوت بالمدينة تضمنت محاضرة قصيرة من مهندسى الاستوديو عن أليات العمل باستوديوهات الصوت والدوبلاج بالشركة.
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