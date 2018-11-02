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رياضة

سعد سمير: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي لحصد البطولة الإفريقية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:53 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد سعد سمير،مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أن رفع الكأس الإفريقية التاسعة يعد بمثابة حلم لدى جميع لاعبي الفريق.

وأضاف سعد سمير،أن الفريق لديه طموح كبير للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي لتسهيل المهمة في مباراة العودة بتونس.

وتابع: «اعتدنا من جماهيرنا الوقوف خلفنا في المواقف الصعبة والحاسمة، وهذا ما ننتظره منهم الليلة».

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية .
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