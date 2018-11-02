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أخبار البلد

ممدوح حافظ : الاحترام المتبادل هو السائد بين المحامين والقضاة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:12 م
صدى البلد
حمادة خطاب
أكد المحامي ممدوح حافظ أمين تنظيم حزب حماة الوطن بقطاع جنوب القاهرة رفضه لأي محاولات تصدير أزمة بين القضاة والمحامين على خلفية واقعة قاضي المنيا. 

وقال حافظ في تصريحات صحفية له إنه يرفض الاعتداء على أي قاضي،  كما أنه يرفض أيضا الاعتداء على أي محامي داخل المحاكم ، مشددا على أنه يجب التعاون بين جميع أطراف العدالة في مصر سواء قاضي أو ضابط أو محام.

وأشار المحامي ممدوح حافظ إلى أن الاحترام المتبادل هو السائد بين المحامين والقضاة ، وأن ما يحدث في بعض المحاكم من تجاوزات من البعض حالات فردية لافتا إلى أن القضاء هم شركاء المحامين في تحقيق العدالة.

أوضح حافظ أنه يجب علينا أن نقدم نموذجا للمواطن العادي في كيفية احترام القانون حتى لا يختل ميزان العدالة ، مؤكدا على أن مصر دول مؤسسات والمخطئ يجب أن يحاسب وفقا لأحكام القانون.

وتابع حافظ "لا يوجد أحد فوق القانون والمبادئ الدستورية دائما تؤكد على تطبيق العدالة الاجتماعية وذلك ترسيخا لأهداف الثورة ولن يأتي ذلك إلا عندما تكون هناك عدالة قانونية حقيقية ، مشددا على أن نسيج العدالة هو نسيج واحد من القضاة والمحامون ورجالة النيابة العامة والشرطة".
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