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رياضة

جروس يحفز بدلاء الزمالك عقب الفوز على دجلة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
عقد كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة سريعة مع لاعبي الفريق البدلاء والمستبعدين من لقاء وادي دجلة الذى أقيم أمس بالدوري الممتاز.

وتحدث جروس مع اللاعبين عن ضرورة التركيز خلال التدريبات والاجتهاد من أجل الفترة القادمة، مؤكدا أن الوقت القادم يحتاج إلى تواجد الجميع والكل سيأخذ فرصته.

وعقب الجلسة أدى اللاعبون تدريبات تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب، اعقبتها فقره تأهيلية أيضا بالكرة.

كما قسم كريستيان جروس اللاعبين إلى مجموعتين، حيث أدوا تقسيمه تم من خلالها تنفيذ بعض الأمور التكتيكية الخاصة.
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