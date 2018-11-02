برلمانى: أسعار السيارات الأوروبية ستنخفض خلال الفترة المقبلة

قال النائب فوزي فتى أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها، الهدف منه خفض أسعار السيارات المستوردة في السوق المحلي، إلا أن هناك بعض المستوردين الذين يقومون برفع سعر السلعة على الرغم من التسهيلات الجمركية التي تطلقها الحكومة بهدف خفض الأسعار.





وتابع فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن السيارات المستوردة أوربية الصنع، ستكون معفاة من الجمارك خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى ينعكس على الأسعار داخل الأسواق المصرية بشكل ملحوظ، قائلا إن : "أسعار السيارات الأوروبية ستنخفض خلال الفترة المقبلة بشكل ملحوظ ، وخاصة أنها ستكون معفاة من الجمارك تماما".





وأشار النائب إلى أن ذوى النفوس الضعيفة تقوم برفع سعر السيارات المستوردة على الرغم من تثبيت سعر الدولار الجمركى على 16 جنيها مصريا، ويقومون بمحاسبة المستهلك على سعر 18 جنيها، مؤكدا أن الحكومة تجتهد إلا أنها لا تجد التجاوب من قبل الشعب.



