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5 أمراض وراء الإصابة بتليف الكبد .. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:36 م
اسماء محمد - على خشاب
قال الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد،ان تليف الكبد من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان حيث يحدث خللا كبيرا فى وظائف الكبد مما يؤثر على سائر الجسم والأخطر أن مرض تليف الكبد السبب الأول للإصابة بسرطان الكبد .

وأضاف "عزالعرب" خلال حواره لموقع "صدى البلد" الإخبارى، أن إهمال علاج بعض الأمراض أو اكتشافها فى مراحل متأخرة يهددنا بالإصابة بتليف الكبد، وهى:

- التهاب الكبد غير الكحولى "الناش" التفاعلى ضمن اسباب تليف الكبد فى جميع أنحاء العالم.
- الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائى بى
- الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائى سى
- مرض التهاب الكبد المناعى
- أمراض التمثيل الغذائى مثل مرض تخزن الحديد
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