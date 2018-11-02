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أخبار البلد

ممدوح محمدي: عمال قطاع السياحة أكثر المتضررين من الإرهاب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:52 م
صدى البلد
محمد غالي
قال ممدوح محمدي، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة، في ختام أعمال مؤتمر الحركة النقابية الافريقية، تحت عنوان "التحديات التي تواجه أفريقيا"، والذي ينظمه الاتحاد العام لاتحاد عمال مصر بالتعاون مع الاتحاد العالمي للنقابات، بحضور نحو 20 دولة افريقية وصديقة إن عمال قطاع السياحة هم أكثر المتضررين من نتائج الإرهاب و الحروب و الاحتكار والرأسمالية والحروب الإمبريالية والشركات متعددة الجنسيات.

وأضاف محمدي، أن العاملين بقطاع السياحة يعانون من تدهور في ظروف حياتهم اليومية و تسريح وتخفيض الرواتب وزيادة ساعات العمل وسوء المعاملة من قبل أصحاب العمل.

واكد محمدي، ان الحركة العمالية الافريقية والدولية تواجه تحديات كبيرة وعليها واجبات جديدة فلابد من التنسيق بين النقابات الدولية من أجل تحقيق مطالب العمال الأساسية وتطلعاتهم في أجور أفضل وزيادة الحد الأدنى للأجور وساعات عمل مناسبة وضمان اجتماعي عادل ورعاية صحية.

وشدد محمدى على اهمية تعاون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال تحت رعاية منظمة العمل الدولية من أجل وضع برامج للعمل اللائق حتى يتم تحقيق أهداف 2030 ورفع المستوى المعيشي للعمال ولكن لابد أن تتسم هذه البرامج بالمرونة حتى تتكيف مع واقع الدول ونصل إلى الأهداف المرجوة.

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالسياحة، أن قطاع السياحة بدأ يشهد تحسنًا ملحوظاَ وبدأت نسبة الإشغال بالفنادق ترتفع وإننا نأمل ونتوقع مزيد من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان انتعاش قطاع السياحة امر هام جدا بالنسبة لمصر باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي.
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