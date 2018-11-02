الأزهر فى أسبوع.. الطيب: يجب توعية الجيل الحالي بأهمية نهر النيل.. سفير بريطانيا بالقاهرة: الأزهر يحظى بمصداقية كبيرة في بلادنا.. والبحوث الإسلامية: لا خلاف مع الأوقاف بشأن أكاديمية تدريب الدعاة

يجب استعادة وعي الجيل الحالي بأهمية نهر النيل

سفير بريطانيا بالقاهرة:

الأزهر يحظى بمصداقية كبيرة في بلادنا

ختام فعاليات قوافل المحافظات بتنفيذ 709 لقاءات توعوية

البحوث الإسلامية: