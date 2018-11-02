الأزهر فى أسبوع.. الطيب: يجب توعية الجيل الحالي بأهمية نهر النيل.. سفير بريطانيا بالقاهرة: الأزهر يحظى بمصداقية كبيرة في بلادنا.. والبحوث الإسلامية: لا خلاف مع الأوقاف بشأن أكاديمية تدريب الدعاة

حصاد الأزهر فى أسبوع:
شيخ الأزهر:
شيخ الأزهر:
يجب استعادة وعي الجيل الحالي بأهمية نهر النيل
سفير بريطانيا بالقاهرة:
سفير بريطانيا بالقاهرة:
الأزهر يحظى بمصداقية كبيرة في بلادنا
ختام فعاليات قوافل المحافظات بتنفيذ 709 لقاءات توعوية
البحوث الإسلامية:
ختام فعاليات قوافل المحافظات بتنفيذ 709 لقاءات توعوية
البحوث الإسلامية:
لا خلاف مع الأوقاف بشأن أكاديمية تدريب الدعاة
جامعة الأزهر تعلن آلية إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول
شهد الأزهر الشريف، خلال الأسبوع المنصرم، عدة أحداث ولقاءات نستعرضها فى التقرير التالى، فاستقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.
وقال الإمام الأكبر، إن "النيل منذ فجر التاريخ كان يحظى بمكانة مميزة لدى المصريين وكانوا يهتمون به وبحساب منسوبه وترشيد مياهه واستغلالها الاستغلال الأمثل، مضيفًا أن هذا الاهتمام كان محور الحضارة المصرية، وهو الذي جعل من مصر مركز إشعاع حضاري وثقافي في مختلف العصور".
وأكد أهمية استعادة الوعي لدى الجيل الحالي بأهمية النيل، وسبل ترشيد استهلاك مياهه، واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق الخير للمصريين، ويحافظ على نصيب الأجيال القادمة من هذه الثروة، مبينًا أن الدين الإسلامي يدعو إلى ترشيد استهلاك المياه ويوعي المسلم بأهميتها في حياة الإنسان بوجه عام.
من جهته قدم الوزير الشكر إلى الإمام الأكبر على الكلمة المسجلة التي وجهها فضيلته في مؤتمر وزراء المياه بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي أكد فيها خطورة وتأثير المياه على حياة الشعوب، وتشريع الإسلام لأحكام تحميها من التضييع أو العبث أو الإسراف، مشيرًا إلى أن الكلمة نالت إعجاب السادة الوزراء بالمنظمة، وتمت ترجمتها إلى عدة لغات نظرًا للأهمية التي تحملها هذه الكلمة.
كما استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير، جيفرى آدامز، سفير بريطانيا الجديد بالقاهرة.
وهنأ الإمام الأكبر، السفير البريطاني بمناسبة بدء مهمته الدبلوماسية، خلفًا للسفير السابق، جون كاسن، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله بمصر.
وأوضح أن الأزهر الشريف يحرص على الانفتاح والحوار مع الغرب، ويعمل على مد جسور التعاون والتفاهم بين أتباع مختلف الثقافات والأديان، من خلال عقد العديد من الندوات والمنتديات الدولية التي ترسخ السلام العالمي، مؤكدًا أن تجربة "منتدى شباب صناع السلام"، الذي عقد خلال شهر يوليو الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، كان لها أثر كبير في رفع وعي الشباب المشارك بأهمية صنع السلام حول العالم وتعميق رؤيتهم لمفاهيم التعايش السلمي والاندماج الإيجابي وقبول الآخر.
من جانبه، قال سفير بريطانيا بالقاهرة إن مؤسسة الأزهر الشريف تحظى بمصداقية كبيرة في بريطانيا، لافتًا إلى أنه لا توجد مؤسسة إسلامية في العالم تحتل نفس مكانة الأزهر، لذا تحرص السفارة البريطانية بالقاهرة على استمرار وتوسيع الشراكة بين الأزهر وبريطانيا في مختلف المجالات الثقافية والدينية والعلمية.
فيما اختتمت قوافل التوعية الأسبوعية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية، الأسبوع الماضي، عملها الأسبوع الجاري بعد عقد 709 لقاءات توعوية مع الجماهير في محافظات: بورسعيد، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والفيوم بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان، ووادي النطرون، وعزبة خيرالله بالقاهرة، ومركز قوص بمحافظة قنا.
وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن الوعاظ الذين شاركوا في تلك القوافل ركزوا في تواصلهم مع الناس على عدة محاور مهمة منها: بناء الأوطان وحمايتها، والتحذير من بعض الظواهر السلبية كالشائعات، والعنف ضد المرأة، وغياب مبدأ المتابعة المستمرة لأفراد الأسرة، إلى غير ذلك من الظواهر التي ينتج عنها كثير من المشكلات المجتمعية التي يصعب معها البناء وتقديم أجيال نافعة لنفسها ووطنها.
وأوضح الأمين العام أن القوافل ضمت 70 واعظًا من وعاظ الأزهر الشريف، تواصلوا مع الناس بفئاتهم المختلفة سواء الطلاب في المدارس والمعاهد، أم الشباب في النوادي ومراكز الشباب، أم العاملين في المصالح الحكومية المختلفة، وذلك بالإضافة لقاءات ودروس المساجد.
وأشار عفيفي إلى أن المجمع مستمر في توجيه تلك القوافل بشكل أسبوعي، ضمن خطته التوعوية للانتشار والتواجد في كل قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، لإقرار منظومة التعايش السلمي بين الناس، ودعم خطط التنمية التي تقوم بها الدولة، وتحصين الشباب من خطر الفكر المتطرف.
ونفى الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وجود أي خلاف مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مؤكدا أن ما أثير في هذا الشأن لا صحة له، حيث أن الوزير عضو بالمجمع، والوزارة لها أنشطتها المشتركة معه تحقق التكامل والتعاون بين الجانبين.
وقال عفيفي إن ما يتعلق بأكاديمية تدريب الدعاة والتي دار الحديث حولها، فإنها تقوم على العمل المشترك بين الأزهر والأوقاف والإفتاء- بغض النظر عن مكان ومقر التدريب-، فالهدف الأساسي والأهم هو التدريب والتأهيل للأئمة، والوعاظ، وأمناء الفتوى؛ لتنمية قدراتهم الذاتية، كما أن الجميع ينتمي للأزهر الشريف من العاملين في الدعوة بهذه المؤسسات، والقائمين على التدريب من علماء الأزهر الشريف (المظلة الأساسية للجميع).
والتقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعاظ الأزهر ممن شاركوا في القوافل التوعوية الأخيرة، ومنها تلك القافلة التي توجهت إلى محافظة قنا الأسبوع الماضي لحثهم على مزيد من العمل والاحتكاك بالواقع، من خلال الاتصال المباشر مع الناس، وتوعيتهم بالعديد من القضايا المهمة التي ترتبط بواقع المجتمع ارتباطًا وثيقًا.
واستمع فضيلة الإمام الأكبر للوعاظ خلال لقائه بهم، وناقش معهم مجموعة من المقترحات التي تدور حول تطوير العمل الدعوي، وتلبية احتياجات الناس، ودعم استمرارية العمل الميداني الذي يتميز به الوعاظ.
ورحب الإمام الأكبر بما تقدمه القوافل التي يطلقها المجمع، كما وعد بدعم مناطق الوعظ لمواصلة مسيرتها في تحقيق الانتشار الواسع في كل قرى ومدن الجمهورية، كما وجه فضيلته بتخصيص غرفة تكنولوجيا بكل منطقة وعظ في كل محافظة، بحيث يتم تزويد هذه الغرفة بأجهزة كمبيوتر وأجهزة عرض (داتا شو)، ومتخصصين للتعامل مع تلك الأجهزة، بما يحقق الربط بين كل مناطق الوعظ وبين الأمانة العامة بالقاهرة.
ووجه الإمام الأكبر بصرف البدلات المقررة لهم على هذه الأعمال فور عودتهم من القوافل، وتخصيص وحدة مالية مستقلة لكل منطقة وعظ، مع إتاحة المؤلفات المهمة لكل الوعاظ، بما يدعم جانب المعرفة لديهم.
وأعلنت جامعة الأزهر الشريف، عن آلية إعلان تنفيذ قرار مجلس الجامعة بإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول.
وأوضحت الجامعة، أنه سيتم تصحيح مواد الفصل الدراسى الأول وترصد فى الشيت كنترول المعمول به فى العام الماضى وعلى أن تعلن نتائج الفصل الدراسى الأول من قبل الكليات بدون تطبيق قواعد الجبر والتيسير على المواد.
كما تعلن الكليات نتائج الفصل الدراسى الأول فى كشوف إعلان نتيجة بتقدير المادة فقط وبدون جمع إجمالى مجموع درجات المواد، ويتم تطبيق الرفع التلقائي بنسبة 2% من النهاية العظمى لدرجة المادة على مواد الفصل الدراسى الأول، وعدم تطبيق قواعد الجبر والتيسير فى نتيجة الفصل الدراسى الأول ويتم تطبيقها فى نتيجة الفصلين فى نهاية العام.
ومن المقرر أن يتم إرسال صورة من نتيجة الفصل الدراسى الأول بعد إعلانها للطلاب والطالبات إلى شئون التعليم بالجامعة بنين وبنات، وتعلن الكليات نتائج الفصل الدراسى الأول بعد نهاية الامتحانات بأسبوعين كحد أقصى .
جامعة الأزهر تعلن آلية إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول
شهد الأزهر الشريف، خلال الأسبوع المنصرم، عدة أحداث ولقاءات نستعرضها فى التقرير التالى، فاستقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.
وقال الإمام الأكبر، إن "النيل منذ فجر التاريخ كان يحظى بمكانة مميزة لدى المصريين وكانوا يهتمون به وبحساب منسوبه وترشيد مياهه واستغلالها الاستغلال الأمثل، مضيفًا أن هذا الاهتمام كان محور الحضارة المصرية، وهو الذي جعل من مصر مركز إشعاع حضاري وثقافي في مختلف العصور".
وأكد أهمية استعادة الوعي لدى الجيل الحالي بأهمية النيل، وسبل ترشيد استهلاك مياهه، واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق الخير للمصريين، ويحافظ على نصيب الأجيال القادمة من هذه الثروة، مبينًا أن الدين الإسلامي يدعو إلى ترشيد استهلاك المياه ويوعي المسلم بأهميتها في حياة الإنسان بوجه عام.
من جهته قدم الوزير الشكر إلى الإمام الأكبر على الكلمة المسجلة التي وجهها فضيلته في مؤتمر وزراء المياه بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي أكد فيها خطورة وتأثير المياه على حياة الشعوب، وتشريع الإسلام لأحكام تحميها من التضييع أو العبث أو الإسراف، مشيرًا إلى أن الكلمة نالت إعجاب السادة الوزراء بالمنظمة، وتمت ترجمتها إلى عدة لغات نظرًا للأهمية التي تحملها هذه الكلمة.
كما استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير، جيفرى آدامز، سفير بريطانيا الجديد بالقاهرة.
وهنأ الإمام الأكبر، السفير البريطاني بمناسبة بدء مهمته الدبلوماسية، خلفًا للسفير السابق، جون كاسن، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله بمصر.
وأوضح أن الأزهر الشريف يحرص على الانفتاح والحوار مع الغرب، ويعمل على مد جسور التعاون والتفاهم بين أتباع مختلف الثقافات والأديان، من خلال عقد العديد من الندوات والمنتديات الدولية التي ترسخ السلام العالمي، مؤكدًا أن تجربة "منتدى شباب صناع السلام"، الذي عقد خلال شهر يوليو الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، كان لها أثر كبير في رفع وعي الشباب المشارك بأهمية صنع السلام حول العالم وتعميق رؤيتهم لمفاهيم التعايش السلمي والاندماج الإيجابي وقبول الآخر.
من جانبه، قال سفير بريطانيا بالقاهرة إن مؤسسة الأزهر الشريف تحظى بمصداقية كبيرة في بريطانيا، لافتًا إلى أنه لا توجد مؤسسة إسلامية في العالم تحتل نفس مكانة الأزهر، لذا تحرص السفارة البريطانية بالقاهرة على استمرار وتوسيع الشراكة بين الأزهر وبريطانيا في مختلف المجالات الثقافية والدينية والعلمية.
فيما اختتمت قوافل التوعية الأسبوعية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية، الأسبوع الماضي، عملها الأسبوع الجاري بعد عقد 709 لقاءات توعوية مع الجماهير في محافظات: بورسعيد، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والفيوم بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان، ووادي النطرون، وعزبة خيرالله بالقاهرة، ومركز قوص بمحافظة قنا.
وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن الوعاظ الذين شاركوا في تلك القوافل ركزوا في تواصلهم مع الناس على عدة محاور مهمة منها: بناء الأوطان وحمايتها، والتحذير من بعض الظواهر السلبية كالشائعات، والعنف ضد المرأة، وغياب مبدأ المتابعة المستمرة لأفراد الأسرة، إلى غير ذلك من الظواهر التي ينتج عنها كثير من المشكلات المجتمعية التي يصعب معها البناء وتقديم أجيال نافعة لنفسها ووطنها.
وأوضح الأمين العام أن القوافل ضمت 70 واعظًا من وعاظ الأزهر الشريف، تواصلوا مع الناس بفئاتهم المختلفة سواء الطلاب في المدارس والمعاهد، أم الشباب في النوادي ومراكز الشباب، أم العاملين في المصالح الحكومية المختلفة، وذلك بالإضافة لقاءات ودروس المساجد.
وأشار عفيفي إلى أن المجمع مستمر في توجيه تلك القوافل بشكل أسبوعي، ضمن خطته التوعوية للانتشار والتواجد في كل قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، لإقرار منظومة التعايش السلمي بين الناس، ودعم خطط التنمية التي تقوم بها الدولة، وتحصين الشباب من خطر الفكر المتطرف.
ونفى الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وجود أي خلاف مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مؤكدا أن ما أثير في هذا الشأن لا صحة له، حيث أن الوزير عضو بالمجمع، والوزارة لها أنشطتها المشتركة معه تحقق التكامل والتعاون بين الجانبين.
وقال عفيفي إن ما يتعلق بأكاديمية تدريب الدعاة والتي دار الحديث حولها، فإنها تقوم على العمل المشترك بين الأزهر والأوقاف والإفتاء- بغض النظر عن مكان ومقر التدريب-، فالهدف الأساسي والأهم هو التدريب والتأهيل للأئمة، والوعاظ، وأمناء الفتوى؛ لتنمية قدراتهم الذاتية، كما أن الجميع ينتمي للأزهر الشريف من العاملين في الدعوة بهذه المؤسسات، والقائمين على التدريب من علماء الأزهر الشريف (المظلة الأساسية للجميع).
والتقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعاظ الأزهر ممن شاركوا في القوافل التوعوية الأخيرة، ومنها تلك القافلة التي توجهت إلى محافظة قنا الأسبوع الماضي لحثهم على مزيد من العمل والاحتكاك بالواقع، من خلال الاتصال المباشر مع الناس، وتوعيتهم بالعديد من القضايا المهمة التي ترتبط بواقع المجتمع ارتباطًا وثيقًا.
واستمع فضيلة الإمام الأكبر للوعاظ خلال لقائه بهم، وناقش معهم مجموعة من المقترحات التي تدور حول تطوير العمل الدعوي، وتلبية احتياجات الناس، ودعم استمرارية العمل الميداني الذي يتميز به الوعاظ.
ورحب الإمام الأكبر بما تقدمه القوافل التي يطلقها المجمع، كما وعد بدعم مناطق الوعظ لمواصلة مسيرتها في تحقيق الانتشار الواسع في كل قرى ومدن الجمهورية، كما وجه فضيلته بتخصيص غرفة تكنولوجيا بكل منطقة وعظ في كل محافظة، بحيث يتم تزويد هذه الغرفة بأجهزة كمبيوتر وأجهزة عرض (داتا شو)، ومتخصصين للتعامل مع تلك الأجهزة، بما يحقق الربط بين كل مناطق الوعظ وبين الأمانة العامة بالقاهرة.
ووجه الإمام الأكبر بصرف البدلات المقررة لهم على هذه الأعمال فور عودتهم من القوافل، وتخصيص وحدة مالية مستقلة لكل منطقة وعظ، مع إتاحة المؤلفات المهمة لكل الوعاظ، بما يدعم جانب المعرفة لديهم.
وأعلنت جامعة الأزهر الشريف، عن آلية إعلان تنفيذ قرار مجلس الجامعة بإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول.
وأوضحت الجامعة، أنه سيتم تصحيح مواد الفصل الدراسى الأول وترصد فى الشيت كنترول المعمول به فى العام الماضى وعلى أن تعلن نتائج الفصل الدراسى الأول من قبل الكليات بدون تطبيق قواعد الجبر والتيسير على المواد.
كما تعلن الكليات نتائج الفصل الدراسى الأول فى كشوف إعلان نتيجة بتقدير المادة فقط وبدون جمع إجمالى مجموع درجات المواد، ويتم تطبيق الرفع التلقائي بنسبة 2% من النهاية العظمى لدرجة المادة على مواد الفصل الدراسى الأول، وعدم تطبيق قواعد الجبر والتيسير فى نتيجة الفصل الدراسى الأول ويتم تطبيقها فى نتيجة الفصلين فى نهاية العام.
ومن المقرر أن يتم إرسال صورة من نتيجة الفصل الدراسى الأول بعد إعلانها للطلاب والطالبات إلى شئون التعليم بالجامعة بنين وبنات، وتعلن الكليات نتائج الفصل الدراسى الأول بعد نهاية الامتحانات بأسبوعين كحد أقصى .