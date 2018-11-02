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أخبار العالم

صحيفة لبنانية: إسرائيل سمحت بتمرير 90 مليون دولار من قطر لحماس

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:25 م
صدى البلد
سمر صالح
كشفت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، عن أن أموالا قطرية ستدخل قطاع غزة قبل منتصف الشهر الجاري لتمويل أنشطة حركة حماس، وذلك وفقا لما أبلغت به إسرائيل السفير القطري المنتدب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، محمد العمادي، في الأيام الأخيرة.

وذكرت الصحيفة اللبنانية في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن قيمة التمويل الموجه من قطر لحماس يبلغ نحو 90 مليون دولار، وهو ما يتطابق مع تصريح سابق لوزيرة القضاء الإسرائيلية، إيليت شاكيد، والتي أعلنت فيها موافقة حكومة تل أبيب على إدخال التمويل القطري لحماس

وقالت الوزيرة الاسرائيلية في حديث لـ «الإذاعة العبرية»، إن «الموافقة على دخول شاحنات الوقود الممولة من قطر، وكذلك الأموال، تهدف إلى تمويل أنشطة حماس»، نافية معارضة تل أبيب أصلًا للطلب القطري بدعوى أنه «لا توجد حاجة إلى تصعيب الأمور في غزة» على حد قولها.
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