قافلة بيطرية لمستقبل وطن بقرية سنهور في البحيرة.. صور

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بقيادة النائب محمد زين الدين أمين الحزب بالمحافظة، قافلة طبية بالوحدة البيطرية بقرية سنهور التابعة لمركز دمنهور، تستهدف تقديم الخدمات الطبية البيطرية للقرية والقرى المجاورة لها.





وأكد الدكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة أن القافلة تستهدف حصر المواشي التي تعاني من الطفيليات الخارجية، الديدان الكبدية، الديدان المعوية وأمراض الباطنة والضرع، لافتًا إلى أن القافلة شارك فيها 3 أطباء بيطريين من مديرية الطب البيطرى بالبحيرة وتمت عملية الكشف على حالات المواشي والأبقار والماعز والجاموس والاغنام والدواب.



