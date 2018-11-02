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قافلة بيطرية لمستقبل وطن بقرية سنهور في البحيرة.. صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:14 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة بقيادة النائب محمد زين الدين أمين الحزب بالمحافظة، قافلة طبية بالوحدة البيطرية بقرية سنهور التابعة لمركز دمنهور، تستهدف تقديم الخدمات الطبية البيطرية للقرية والقرى المجاورة لها.

وأكد الدكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة أن القافلة تستهدف حصر المواشي التي تعاني من الطفيليات الخارجية، الديدان الكبدية، الديدان المعوية وأمراض الباطنة والضرع، لافتًا إلى أن القافلة شارك فيها 3 أطباء بيطريين من مديرية الطب البيطرى بالبحيرة وتمت عملية الكشف على حالات المواشي والأبقار والماعز والجاموس والاغنام والدواب. 

وأشار "عباسي" إلى أن هناك إقبال كبير من الأهالي على القافلة وتم الكشف على 1232 حالة من المستهدف الكلى 2000 حالة رش ضد الطفيليات الخارجية حتى الآن، موضحًا أن القافلة البيطرية سوف تستهدف قرى أخرى تابعة لمركز دمنهور بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بالبحيرة، للإقبال الكثيف من الأهالي على القافلة واحتياجاتهم إلى الخدمات البيطرية لصعوبة توافرها في القرى بحضور قيادات الحزب بالمحافظة.
قافلة بيطرية لمستقبل وطن بقرية سنهور في البحيرة.. صور
قافلة بيطرية لمستقبل وطن بقرية سنهور في البحيرة.. صور
قافلة بيطرية لمستقبل وطن بقرية سنهور في البحيرة.. صور
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