تجار الخضراوات بالفيوم: انفراج أزمة البطاطس والطماطم قريبا.. فيديو وصور

قال أعضاء مجلس إدارة شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمحافظة الفيوم برئاسة مجدى طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم بالأسواق فى بدأت فى الانفراج تدريجيا، وستنخفض الأسعار إلى أكثر من نصف الثمن منتصف شهر نوفمبر الحالى عقب ظهور محصول الفيوم من الطماطم الشتوية.



وأضاف محمد سعد رئيس شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمحافظة الفيوم أن أسعار بيع الخضراوات عرض وطلب وستنفرج الأزمة خلال أيام قليلة بعد خروج مخزون الخضراوات من الثلاجات, وجمع محصول الطماطم والبطاطس الشتوية بمحافظة الفيوم والمحافظات الأخرى.



وقال مصطفى على، تاجر خضراوات وفاكهة بالفيوم إن أزمة ارتفاع أسعار بيع الخضراوات والفاكهة مفتعلة ومؤقتة، خاصة أن محصول الطماطم المنزرعة بالفيوم سيتم جمعه اعتبارا من أوائل هذا الشهر, وسيصل سعر بيع كيلو الطماطم إلى جنيهين بدلا من 10 جنيهات كما يباع الآن.



ويضيف أحمد شوقى تاجر خضراوات وفاكهة بمركز سنورس: أننا كتجار خضراوات وفاكهة يهمنا انخفاض الأسعار, لكن للأسف أن هذه السلع عرض وطلب ويتم شراؤها بالجملة من المحافظات الأخرى, نظرا لأن محافظة الفيوم الحضراوات بها شتوية وليست صيفية.