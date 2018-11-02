قنصوة يطلق مبادرة في حب الإسكندرية بمشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات

أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية صباح اليوم، مبادرة "في حب الإسكندرية "، وذلك بجميع أحياء الثغر، والتي تهدف لإعادة الانضباط للشارع السكندري.



بدأت المبادرة بفاعلية رياضية شاركت فيها شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالتعاون مع كلية رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية حيث أقيمت الفاعلية الرياضية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من مبني الجامعة وحتى مكتبة الإسكندرية.



جاء ذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وبهية عبد الفتاح رئيس حي وسط.



وخلال الفاعلية الرياضية التي شارك فيها العديد من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، اعرب المحافظ عن سعادته ببدء الفاعلية بابتسامة أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة ، مؤكدا على أنه تم العمل بجهد كبير بجميع الأحياء خلال الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن المبادرة تشمل أعمال نظافة وتجميل وتوعية بيئية بأهمية ترشيد مياه الشرب بالإضافة إلى الإضاءة وصيانة كهرباء ودهان أعمدة ورصف وطرق



وقدم المحافظ الشكر لجميع من شارك في هذه المبادرة وخاصة طلاب كلية رياض الاطفال بجامعة الإسكندرية و شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مؤكدا أن جامعة الإسكندرية تقوم بدورها على أكمل وجه كما أنها على تواصل مستمر بالمحافظة وتشارك في جميع الفاعليات التي من شأنها الارتقاء بالمدينة فهي من الجامعات العريقة التي تساهم مع المحافظة في حل العديد من الملفات التى تهم المواطن السكندري مثل التعليم و الصحة والمرور.