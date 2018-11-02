ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

قنصوة يطلق مبادرة في حب الإسكندرية بمشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:27 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية صباح اليوم، مبادرة "في حب الإسكندرية "، وذلك بجميع أحياء الثغر، والتي تهدف لإعادة الانضباط للشارع السكندري.

بدأت المبادرة بفاعلية رياضية شاركت فيها شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالتعاون مع كلية رياض الأطفال بجامعة الإسكندرية حيث أقيمت الفاعلية الرياضية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من مبني الجامعة وحتى مكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وبهية عبد الفتاح رئيس حي وسط.

وخلال الفاعلية الرياضية التي شارك فيها العديد من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، اعرب المحافظ عن سعادته ببدء الفاعلية بابتسامة أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة ، مؤكدا على أنه تم العمل بجهد كبير بجميع الأحياء خلال الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن المبادرة تشمل أعمال نظافة وتجميل وتوعية بيئية بأهمية ترشيد مياه الشرب بالإضافة إلى الإضاءة وصيانة كهرباء ودهان أعمدة ورصف وطرق

وقدم المحافظ الشكر لجميع من شارك في هذه المبادرة وخاصة طلاب كلية رياض الاطفال بجامعة الإسكندرية و شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مؤكدا أن جامعة الإسكندرية تقوم بدورها على أكمل وجه كما أنها على تواصل مستمر بالمحافظة وتشارك في جميع الفاعليات التي من شأنها الارتقاء بالمدينة فهي من الجامعات العريقة التي تساهم مع المحافظة في حل العديد من الملفات التى تهم المواطن السكندري مثل التعليم و الصحة والمرور.
قنصوة يطلق مبادرة في حب الإسكندرية بمشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات
قنصوة يطلق مبادرة في حب الإسكندرية بمشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات
قنصوة يطلق مبادرة في حب الإسكندرية بمشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات
قنصوة يطلق مبادرة في حب الإسكندرية بمشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات
قنصوة يطلق مبادرة في حب الإسكندرية بمشاركة الأطفال ذوي الاحتياجات
loading...

ترشيحاتنا

بعد سقوطها بالمسرح.. إليسا ترد على المشككين في إصابتها بالسرطان

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في القاهرة لمدة يومين.. فيديو

شاهد لحظة وفاة الفنانة نورهان فى الأب الروحى ..فيديو

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

عمرو مصطفى يهنئ شيرين على نجاح ألبومها الأخير

فخر الإمام إندونيسي عمل في تنظيف البيوت من أجل التعليم بالأزهر.. فيديو

انتبه.. صلاة أوصى رسول الله بالإكثار منها في يوم وليلة الجمعة

نصائح الأرصاد لجمهور مباراة الأهلي والترجي باستاد برج العرب.. فيديو

شاهد.. مشاركة فعالة في ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم

رغم بتر ساقه.. شاب يسبح من مصر إلى الأردن .. فيديو

الحكومة تكشف حقيقة إعفاء المواطنين من دفع فواتير المياه والكهرباء لمدة 4 أشهر

العثور على جثة سيدة مجهولة ملقاة على الطريق بزهور بورسعيد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

icn ألبومات الصور

شاهد صيحات غرفة المعيشة لعام 2019

مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني يستعد لحفل الختام بدار المدرعات.. صور

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

فيديو

جدول أعمال منتدى شباب العالم في يوميه الأول والثاني.. فيديو
تعرف على المحطة العملاقة لتحلية المياه فى العلمين الجديدة .. فيديو
شاهد.. مشاركة فعالة في ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم
هالة زايد تكشف استعدادات وزارة الصحة لمنتدى شباب العالم .. فيديو
الصحة: 6.5 مليون شخص خضعوا للمسح الشامل لفيروس سي خلال 45 يوما

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟