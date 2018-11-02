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فن

فايق عزب يحصل على الدكتوراه.. صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:34 م
صدى البلد
سمر سعد
حصل الفنان فايق عزب على الدكتوراه الفخرية من إحدى الجامعات الكبرى.

ونشر عزب عبر صفحته على فيسبوك صورا أثناء حصوله على الدكتوراه، وعلق: "ثانى دكتوراة فخرية بعد دكتوراة اكاديميه نيفادا تم تكريمى أمس للدكتوراة الفخرية الثانية لتميزه في الفن من جامعة ديلاور الأمريكية في مدينتى الغالية الإسماعيلية".

فايق عزب شارك فى العديد من الأفلام والمسلسلات واشتهر بتجسيد أدوار الأب والشر وأشهرهم فيلم "فى محطة مصر" أمام الفنان كريم عبد العزيز وجسد دور والده.
فايق عزب يحصل على الدكتوراه.. صور
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