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تعليم

جامعة الفيوم: لجنة لحل مشكلات المحافظة.. وقافلة طبية لـ شمال سيناء

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:20 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
قرر الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل، رئيس جامعة الفيوم، تشكيل لجنة لدراسة إقامة مجمع تكنولوجى بالجامعة، وإعداد تقرير متكامل ودراسة جدوى، تنفيذًا لتصديق رئيس الجمهورية على إقامة 8 مجتمعات تكنولوجية داخل الجامعات الإقليمية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الجامعة رقم (153) اليوم، والتى وافق المجلس خلالها، على تشكيل لجنة لعمل حصر بكافة المشكلات التى تعانى منها محافظة الفيوم لإدراجها ضمن الخطة البحثية وتكليف الاساتذة المتخصصين بوضع الحلول المناسبة لحلها، وكذلك على تنظيم قافلة طبية لشمال سيناء وعدد من الندوات بالجامعة خاصة بالتغذية الصحية للأطفال، وترشيد استهلاك الطاقة، ومعالجة الكسور، ومكافحة السموم.

واستطاعت جامعة الفيوم، لأول مرة أن تنضم لتصنيف التايمز البريطانى The Times Higher Education لعام 2019، حيث احتلت الترتيب 801 من بين أفضل 1258 جامعة على مستوى العالم.
جامعة الفيوم: لجنة لحل مشكلات المحافظة.. وقافلة طبية لـ شمال سيناء
جامعة الفيوم: لجنة لحل مشكلات المحافظة.. وقافلة طبية لـ شمال سيناء
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