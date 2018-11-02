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أخبار البلد

شاهد.. مشاركة فعالة في ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:29 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
انطلقت اليوم الجمعة، أولى الأعمال التحضيرية لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ، حيث تم عقد ورشتي عمل، حيث أقيمت ورشة أجندة 2063 :أفريقيا التي نريدها في قاعة الاقصر في حين استضافت قاعة سيوة الورشة الثانية بعنوان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم متكامل.

شارك في الجلستين عدد كبير من الشباب والباحثين من مختلف دول العالم، قاموا بطرح رؤاهم ومقترحاتهم حول القارة السمراء، وأبدى الشباب حماسهم للمشاركة في أية أنشطة من شأنها النهوض بالقارة الإفريقية.

أدار جلسة أجندة 2063 :عدد من ذوي الخبرة، منهم دكتور خالد حنفي باحث في الشؤون الافريقية بمؤسسة الأهرام ودكتور أحمد عسكر ودكتور سالي فريد ودكتور بسام رزق عدلي.

في حين أدارت آمنة الساعي مؤسسة ومديرة منظمة حلم جلسة تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة نحو عالم متكامل.

وتستمر ورش العمل التحضيرية للمنتدى على مدار يومين بهدف الخروج بتوصيات في الموضوعات المطروحة لعرضها في جلسات المنتدى، كما تهدف لإتاحة فرصة للشباب من مختلف دول العالم للتعارف وتبادل الخبرات فيما بينهم.
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