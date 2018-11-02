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محافظات

مباراة الأهلي والترجي.. 95 أتوبيس نقل عام لنقل الجماهير إلى استاد برج العرب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:16 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
قررت محافظة الإسكندرية، اليوم، تخصيص 95 أتوبيسا لنقل جماهير ومشجعي النادي الأهلي من وإلى إستاد الجيش المصري ببرج العرب، ولإعادة الجماهير مرة اخرى من برج العرب بعد انتهاء المباراة.

وتتمركز الأتوبيسات بميدان محطة مصر لنقل الجماهير القادمة بالقطارات من القاهرة والمحافظات للتحرك في تمام الساعة الواحدة ظهرا إلى استاد برج العرب.

وأشار إلى أن خطة نقل الجماهير تتضمن التدعيم بعدد أكبر من الأتوبيسات في حالة تطلب الأمر ذلك، منوها أن الأتوبيسات سوف تنتظر

كما تجهيز سيارات من منطقة غرب مجهزة بفنيين" ميكانيكي، كهربائي، عامل كاوتش"، وذلك للتعامل في حالة حدوث أي أعطال بالأتوبيسات المخصصة للجماهير.

يستضيف استاد الجيش ببرج العرب، مساء اليوم، الجمعة، مباراة فريقي الأهلى المصري والترجي التونسي في ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يحضره 60 ألف مشجع يتوافدون من كافة المحافظات.
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