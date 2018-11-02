التضامن تنفذ محاكاة حية لمواجهة الأزمات والكوارث بالقاهرة والجيزة

نفذت وزارة التضامن الاجتماعى ، محاكاة حية لسيناريوهات مواجهة ازمات واقامة معسكرات للإيواء وذلك على مستوى مديرتى التضامن الاجتماعى بمحافظتى القاهرة والجيزة



وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وفريق إغاثة الهلال الأحمر المصرى والأجهزة التنفيذية فى تدريب مشترك لإدارة الأزمات والكوارث معتمد على محاكاة أزمة متوقعة تنفيذا لاستراتيجيات التخفيف من آثار الكوارث والتقليل من مخاطرها.



وأكد محمد عثمان رئيس قطاع الديوان العام بوزارة التضامن الاجتماعى أن التجربة يتم تنفيذها على مستوى عدد من المحافظات وتهدف إلى الوقوف على مستوى الجاهزية القائمة بمراكز الإغاثة بالمديريات والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية بالدولة لمواجهة المخاطر لتحقيق التدخل السريع للحد من توابع الكارثة ومساندة الضحايا وإنقاذ المصابين وتقديم الدعم الطبى والنفسى لهم حيث تعد المحاكاة وسيلة لصقل وتنمية المهارات بالإضافة إلى تدريب الأجهزة المعنية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة مع الوقوف على نقاط الضعف.



ومن جانبه أكد صبرى عبد الحميد مدير مديرية تضامن الاجتماعى بالجيزة أنه تم تنفيذ نموذج المحاكاة لوجود كارثة فعلية من خلال اقامة معسكر تعبوى بمركز شباب اطفيح وذلك من خلال نصب مخيم إيواء على مساحة نصف فدان بسعة 300 فرد ,ويضم 60 خيمة مجهزة بالبطاطين ومهام الإعاشة والخدمات اللازمة فضلًا عن توفر خدمات الحماية المدنية والإسعاف التى تم الدفع بها والخدمات الطبية المجهزة التي يمكنها التعامل مع الأزمة منذ وقوعها وحتى التغلب عليها، ومطعم ومسجد وكنيسة وصالة طعام، حيث تعاونت فى ذلك كافة المديريات الخدمية بمحافظة الجيزة .



وعلى مستوى محافظة القاهرة نفذت مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة معسكر إيواء استمر على مدى يومين بالمجمع الصناعى التكنولوجى بالأميرية حيث أشار محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة إلى أن نموذج المحاكاة يأتى فى إطار الاستعداد للسيول والنكبات وأنه تمت إقامة معسكر الإيواء على مساحة 2800 متر تقريبا ليسع 200 فرد بسعة 50 خيمة مجهزة.



وتم تزويد المعسكر بملاعب رياضية ومسجد وكنيسة وصيدلية ونقطة اتصال لاسلكى لاستقبال الإشارات وحديقة للأطفال إضافة إلى مطبخ لتقديم الوجبات ونقطة طبية مجهزة على أعلى مستوى بالاضافة الى الدفع بمهمات الإغاثة، لإيواء الأسر المضارة، كما جرى الدفع بمركز الخدمات الاجتماعية المتنقل، إضافة إلى عددٍ من الكراسي المتحركة، لخدمة المُضارين من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى لجنتي الإغاثة بالمديرية، والإدارة الاجتماعية، وفرق المتطوعين من الهلال الأحمر.

