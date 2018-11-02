ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

القبض على قاتل زوجته بسبب مصروف البيت بالشرقية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:17 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
وائل شاهين
تمكن ضباط مباحث قسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، من إلقاء القبض على المتهم بقتل زوجته بمنطقة الحناوى بناحية شارع فاروق.

كان اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد، بتلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا بالعثور على "أميرة ا" ربة منزل- 28 سنة، جثة هامدة داخل منزل زوجها بمنطقة الحناوي ناحية شارع فاروق بمدينة الزقازيق.

وانتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة مسجاة داخل المنزل غارقة في دمائها متأثرة بإصابتها بطعنات نافذة بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "أيمن ع" 32 سنة، وأنه قام باصطحاب أبنائهم إلى منزل والده، ثم عاد إلى منزله وقام بالاعتداء على زوجته بسلاح أبيض وفر هربًا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد حسين أبو فول رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، وألقي القبض على المتهم، وتبين أنه قتل زوجته المجنى عليها بسبب الخلاف الدائم على مصروف البيت.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5008 جنايات القسم، وجار عرض المتهم على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
loading...

ترشيحاتنا

التاسعة يا أهلي تشعل حماس الجماهير الحمراء قبل لقاء الترجي .. فيديو

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

إمام مسجد يصيب عاملا وشقيقته بالرصاص بسبب خلافات عائلية بسوهاج

القبض على قاتل زوجته بسبب مصروف البيت بالشرقية

أمين الفتوى يوضح حكم الوشم

موقع أمريكي يكشف تكلفة إقامة زوجة ترامب بالقاهرة

شاهد.. كوكبة من المتحدثين والخبراء يشاركون في منتدى شباب العالم

عمرو مصطفى يهنئ شيرين على نجاح ألبومها الأخير

علي جمعة عن الأضحية للأخ المتوفى: ولا ليها أى لزمة.. فيديو

سفير الاتحاد الأوروبي: الأزهر والكنيسة صوت التسامح في مصر وخارجها

جروس يحفز بدلاء الزمالك عقب الفوز على دجلة

وزير الرياضة يحضر مباراة الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد صيحات غرفة المعيشة لعام 2019

مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني يستعد لحفل الختام بدار المدرعات.. صور

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

فيديو

تعرف على المحطة العملاقة لتحلية المياه فى العلمين الجديدة .. فيديو
شاهد.. مشاركة فعالة في ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم
هالة زايد تكشف استعدادات وزارة الصحة لمنتدى شباب العالم .. فيديو
الصحة: 6.5 مليون شخص خضعوا للمسح الشامل لفيروس سي خلال 45 يوما
الطيران: ننسق مع السياحة لخروج منتدى شباب العالم بالشكل المناسب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟