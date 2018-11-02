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فن

شاهد .. الاستعدادات لحفل ختام مهرجان الفلكلور الأفروصيني بدار المدرعات

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:54 م
صدى البلد
سمر سعد
يختتم في السادسة من مساء اليوم الجمعة بدار المدرعات مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني برئاسة سهير عبد القادر، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين والمسئولين.

المهرجان انطلق تحت شعار 100 سنة مانديللا وضم الصين وافريقيا والدول العربية بمشاركة 25 دولة حول العالم العالم.

شارك في المهرجان، فرقة الباليه الوطني من جمهورية الكونغو الديمقراطية وفرقة مركز أوبرا "زيجيانج وو" الصين وفرقة بوكسمانا من جنوب افريقيا وفرقة دوبل بي من نيجيريا وفرقة اكيوي دولار التراثية الثقافية نيجيريا وفرقة ميلتنج ايدج باند من الكاميرون وفرقة نابا الوطنية من الكونغو وفرقة دي تو كريتون من بتسوانا وفرقة الشمس الذهبية من الجزائر وفرقة الوردة الجزائرية ومجموعة عيساوة النسيم المغربية الفلكلورية وفرقة الفالوجا للفنون الشعبية من فلسطين وكورال عباد الشمس من فلسطين.

ومن مصر شاركت فرقة توشكي للفنون وفريق مؤسسة اولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة.

وشارك بالمهرجان مجموعة من الأفلام هي عظمة من زيمبابوي وحديقة أكوا من توجو والناجون من سرياليون وبلا شك من الكاميرون وصمت عال من نيحيريا وآسيا من المغرب والمؤامرة من المملكة العربية السعودية.

وقدم المهرجان جوائز تكريم للكيانات الفنية التي أثرت المناخ الثقافي والفني بتاريخها وأعمالها وايضا للمبادرات الفنية الناجحة.

ومنها اوركسترا شباب مصر.. صاحبة الفكرة ومؤسسة الاوركسترا دكتور أمل جمال وكيل وزارة الشباب ورئيس الإدارة المركزية البرامج الثقافية والتطوعية وفرقة الجيتس وفرقة المصريين وفرقة الفور ام وفرقة ايامنا الحلوة وفرقة رباعي نوح وفريق كورال 57357، كما كرم المهرجان الفنان محمود قابيل والدكتور زاهي حواس.
شاهد .. الاستعدادات لحفل ختام مهرجان الفلكلور الأفروصيني بدار المدرعات
شاهد .. الاستعدادات لحفل ختام مهرجان الفلكلور الأفروصيني بدار المدرعات
شاهد .. الاستعدادات لحفل ختام مهرجان الفلكلور الأفروصيني بدار المدرعات
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