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رئيس قطاع التقييم بجهاز تنمية المشروعات يوجه نصائح مهمة للشباب..فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:26 م
صدى البلد
البهى عمرو
وجه محمد عبد الملك رئيس قطاع التقييم والمتابعة بجهاز تنمية المشروعات بعض النصائح للشباب، قائلا إن منتدى شباب العالم سينطلق بعد ساعات وعلى الشباب أن يعمل ويقوم باستغلال طاقاته فى الإبداع والإنتاج من أجل مصر.

وأضاف عبد الملك،خلال برنامج نهاية الأسبوع المذاع على قناة دريم تقديم الإعلامية منة فاروق، أن مصر لن تنتقل إلى صفوف الدول المتقدمة إلا بدعم الشباب مؤكدا أن الشباب هو وقود المجتمع.

وأشار إلى أن أصحاب المشروعات الكبيرة لهم دور فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطالب الجميع بدعم وتشجيع المنتج المصرى.
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